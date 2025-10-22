Trend Galeri Trend Magazin 46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: "Bir hayalim daha gerçekleşti"

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: "Bir hayalim daha gerçekleşti"

Son dönemlerde yediği yemekler ve paylaşımlarıyla gündeme gelen manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında heyecanını sevenleriyle paylaştı. 46 yaşında hayalini gerçekleştiren ünlü manken İstanbul Boğazı'nın ortasında bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:00
46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Fit görünümü ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla sık sık gündeme gelen manken Çağla Şıkel, adından söz ettirmeye devam ediyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şıkel, yayınladığı son hikaye ile kısa sürede gündem oldu.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

İSTANBUL BOĞAZI'NIN ORTASINDA...

46 yaşında yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel İstanbul Boğazı'nda jet sört yaptığı anları paylaştı.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

"BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞTİ"

Paylaşımına bir hayalim daha gerçekleşti diyen ünlü manken heyecanını takipçileriyle paylaştı.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Öte yandan Türkiye'nin en tanınmış mankenlerinden biri olarak öne çıkan Çağla Şıkel, uzun süredir hem ekranların hem de podyumlarda vazgeçilmez isimlerinden biri.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Henüz genç yaşta modellik dünyasına adım atan Şıkel, sadece podyumlardaki zarafetiyle değil, sunuculuk ve oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla da adını duyurdu.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Zamanın etkisine rağmen enerjisini ve zarafetini koruyan Şıkel, 46 yaşında olmasına rağmen hala genç meslektaşlarına meydan okuyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve günlük hayatındaki duruşuyla ilgi odağı olan ünlü isim, düzgün fiziğini nasıl koruduğu sorusuyla da sık sık gündeme geliyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Şıkel'in yıllardır formda kalmasının ardında yatan detaylar ise yeniden merak konusu oldu.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Her zaman formda olan manken, sağlıklı beslenmenin yanı sıra sürekli kick boks antrenmanları yaparak fiziğini koruduğunu ortaya çıktı.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

MİNE TUGAY'IN GÜZELLİK SIRRI DA MERAK EDİLİYOR...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve şimdilerde atv'de ekrana gelen Can Borcu dizisinde boy gösteriyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

46 yaşında bunu da başardı! Çağla Şıkel heyecanını takipçileriyle paylaştı: Bir hayalim daha gerçekleşti

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.