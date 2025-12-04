Trend Galeri Trend Magazin 47'lık Mine Tugay'dan yepyeni pozlar! "Sonbaharın güzelliği" deyip paylaştı

47'lık Mine Tugay'dan yepyeni pozlar! "Sonbaharın güzelliği" deyip paylaştı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, yeni pozlarını "Sonbaharın güzelliği" diyerek sosyal medya hesabından yayınladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 13:42
Gülbeyaz, Aliye ve Medcezir dizileriyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran oyuncu Mine Tugay, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

47 yaşındaki Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son olarak yeni karelerini 'Sonbahar güzelliği' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Öte yandan geçen günlerde Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

47 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraflar bazı Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" yazdı.

İŞTE MİNE TUGAY'IN ESTETİKSİZ HALİ...

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay Şamdan Plus'taki röportajında, estetikle ilgili şunları söylemişti:

"Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Estetik cerrahlara sesleniyorum; kadınların suratları deneme tahtası değil, emin olmadığınız uygulamaları yapmayın lütfen.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL