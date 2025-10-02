Trend
48 yaşında genç kızlara taş çıkartıyor! Emine Ün'e kızı Duru'dan doğum günü kutlaması! "İyi ki varsın annem"
Bir döneme damga vuran "Canısı" dizisinin unutulmaz yıldızı Emine Ün 48. yaşına girdi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ün'ün kızı Duru Kınay annesinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:24