Trend Galeri Trend Magazin 48 yaşında genç kızlara taş çıkartıyor! Emine Ün'e kızı Duru'dan doğum günü kutlaması! "İyi ki varsın annem"

Bir döneme damga vuran "Canısı" dizisinin unutulmaz yıldızı Emine Ün 48. yaşına girdi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ün'ün kızı Duru Kınay annesinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:24
İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün, adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Güzelliği ve fit fiziğiyle yaşıtlarını kıskandıran Ün, 48 yaşına girdi.

EMİNE ÜN'E KIZI DURU'DAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay da annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNEM"

Annesiyle hem yeni hem de yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Duru Kınay, Emine Ün'e "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem" sözleriyle seslendi.

Kızının paylaşımına kayıtsız kalamayan Emine Ün de bu paylaşıma "Aşkım, her şeyim" diye karşılık verdi. Anne kızın fotoğraflarına beğeni yağdı.

Öte yandan sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

20 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı.

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü.

Öte yandan Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.