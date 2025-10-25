Trend Galeri Trend Magazin 5 yıl sonra şoke eden sözler! Hapis cezası alan Ozan Güven'den pişkin savunma! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmişti...

5 yıl sonra şoke eden sözler! Hapis cezası alan Ozan Güven'den pişkin savunma! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmişti...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası, kesinleşen oyuncu Ozan Güven 5 yıl sonra ilk kez düzenlediği basın toplantısında konuştu. Güven'in pişkin savunması ise sosyal medyada tepki topladı.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:58
Oyuncu Ozan Güven hakkında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yürütülen davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti ve cezayı onadı.

45 GÜN CEZAEVİNE GİRECEK

Karara göre Ozan Güven, aldığı hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamına girmeyen 45 günlük bölümünü açık cezaevinde tamamlayacak. Gerekçeli kararın tebliğinin ardından ünlü oyuncunun kendiliğinden teslim olması bekleniyor.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Haziran 2025'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'i 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı 'basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Hapis cezası onanan Ozan Güven basın toplantısı düzenledi. 5 yıl sonra ilk kez konuşan Güven'in pişkin savunması ise sosyal medyada tepki topladı.

"BİR KADININ NE KADAR CANI OLABİLİR"

Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. Kapılar kapalıydı diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, ben yapmadım."

AÇIKLAMALARI SAMİMİ BULUNMADI

Güven'in büyük tepki toplayan açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

Kullanıcılar "Ne anlattı anlayan var mı?","Oyunculuk performansını burada da göstermiş", "Adam gerçek Can Manay'mış", "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" yorumlarında bulundu.

Güven'in beş yıl aradan sonra yaptığı açıklama, sessizliği bozmakla kalmadı; davayı ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal yarayı yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Sözleri büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda adalet ve vicdan tartışmaları bir kez daha alevlendi.