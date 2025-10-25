Trend
5 yıl sonra şoke eden sözler! Hapis cezası alan Ozan Güven'den pişkin savunma! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmişti...
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası, kesinleşen oyuncu Ozan Güven 5 yıl sonra ilk kez düzenlediği basın toplantısında konuştu. Güven'in pişkin savunması ise sosyal medyada tepki topladı.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:58