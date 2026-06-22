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5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya'nın baba özlemi: “İçimde büyük bir boşluk var”

Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, yıllar önce kaybettiği babası Şakir Kaya'yı anarken boğazı düğümlendi. "İçimde büyük bir boşluk var" diyen ünlü şarkıcının, açıklamaları salonda duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 07:00
5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Serkan Kaya, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Yeni şarkısı için klip çekeceğini belirten Kaya, "Tanımam' klibini Mardin ve Midyat'ta çektik. Şarkının hikâyesini ve ruhunu anlatabilecek en doğru yerin orası olduğunu düşündük. Toprağıyla, taşıyla, insanıyla çok özel bir bölge" dedi.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

"İÇİMDE BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

Kaya, beş yıl önce kaybettiği babasını ise "Onu hâlâ çok özlüyorum ve içimde büyük bir boşluk var. Bazen düşünüyorum, babamın yerini kim doldurabilir diye" yorumunda bulundu.

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5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu herm kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu annesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu herkes tanıyor. Peki yıldız oyuncunun babasını gördünüz mü?

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

BABASININ KOPYASI ÇIKTI

İşte Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu...

Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nun kopyası çıktı. Baba- kızın şaşırtıcı benzerlikleri dikkat çekti.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Sadece Afra Saraçoğlu değil... Magazin dünyasında babalarına olan benzerlikleri ve onlara olan derin bağlarıyla tanınan pek çok isim var.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Bu isimlerin başında ise, her paylaşımıyla yürekleri burkan Pınar Altuğ geliyor. İşte Altuğ'un babasına olan o dinmeyen özlemi...

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki duygusal paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Uzun yıllardır izleyiciyle güçlü bir bağ kuran ünlü oyuncu, özellikle babasına duyduğu özlemle zaman zaman takipçilerini duygulandırıyor.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak 35 yıl önce kaybettiği babasını nostaljik bir kareyle andı.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

"ÇOK ÖZLÜYORUM SENİ"

51 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Çok özlüyorum seni" notunu düştü. Altuğ'un bu duygusal paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

ASLI ENVER

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

ASLI ENVER VE BABASI

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

YASMİN ERBİL

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

SERENAY SARIKAYA

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

PINAR DENİZ

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

PINAR DENİZ VE BABASI

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

CEYDA DÜVENCİ

5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya’nın baba özlemi: İçimde büyük bir boşluk var

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ