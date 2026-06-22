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5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya'nın baba özlemi: “İçimde büyük bir boşluk var”
5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya'nın baba özlemi: “İçimde büyük bir boşluk var”
Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, yıllar önce kaybettiği babası Şakir Kaya'yı anarken boğazı düğümlendi. "İçimde büyük bir boşluk var" diyen ünlü şarkıcının, açıklamaları salonda duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 07:00