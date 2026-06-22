5 yıldır kalbindeki o sızı hiç geçmedi! Şarkıcı Serkan Kaya'nın baba özlemi: “İçimde büyük bir boşluk var”

"İÇİMDE BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

Kaya, beş yıl önce kaybettiği babasını ise "Onu hâlâ çok özlüyorum ve içimde büyük bir boşluk var. Bazen düşünüyorum, babamın yerini kim doldurabilir diye" yorumunda bulundu.