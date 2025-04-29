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5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! "Birçok kişi tehdit ediliyor"
5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! "Birçok kişi tehdit ediliyor"
Ebru Şallı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü açıklamıştı. Dava süreci devam eden Ebru Şallı, "Birçok kişi tehdit ediliyor" diyerek süreçle alakalı yeni açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:13