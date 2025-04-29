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5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! "Birçok kişi tehdit ediliyor"

Ebru Şallı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü açıklamıştı. Dava süreci devam eden Ebru Şallı, "Birçok kişi tehdit ediliyor" diyerek süreçle alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:13
5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! Birçok kişi tehdit ediliyor

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, haftalardır gündemden düşmüyor.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! Birçok kişi tehdit ediliyor

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

8 Kasım tarihinde eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş, ayrılık nedenini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! Birçok kişi tehdit ediliyor

Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulunmuştu.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! Birçok kişi tehdit ediliyor

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS VERDİLER

Boşanma davalarının gerçekleşeceği gün ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı.

Akkuş yaptığı açıklamada; "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! Birçok kişi tehdit ediliyor

"UZUN SÜREDİR ŞİDDET, TEHDİT VE HAKARETLERE MARUZ KALIYORUM"

Ebru Şallı, "Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım" demişti.