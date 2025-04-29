5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gören Ebru Şallı davayla ilgili açıklama yaptı! "Birçok kişi tehdit ediliyor"

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

8 Kasım tarihinde eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş, ayrılık nedenini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."