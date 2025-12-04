Trend
Galeri
Trend Magazin
50 gündür yoğun bakımdaydı! Fatih Ürek’in menajeri son sağlık durumunu açıkladı: Hayati fonksiyonları...
50 gündür yoğun bakımdaydı! Fatih Ürek’in menajeri son sağlık durumunu açıkladı: Hayati fonksiyonları...
Yaklaşık 50 gündür yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek'ten haber var! Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, bugün bir açıklama yaparak sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte Fatih Ürek'in sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 04.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 19:03