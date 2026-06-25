"50 liraya lahmacun satılır mı?" Sivaslı işletmeci defalarca CİMER'e şikayet edilmişti...
Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı'nın lahmacunu 50 TL'den sattığı için 'çok ucuz satıyor" gerekçesiyle defalarca CİMER'e şikâyet edilmesi haber olmuştu. Ticaret Müdürlüğü'nün yaptığı son denetimde Yabalı'nın işletmesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi. Tek bir lahmacunun ortalama fiyatı çoğu yerde 130 ila 180 TL arasında. Gözde mekânlarda bu fiyat 300 TL ve daha üstüne çıkabiliyor! Peki, bir lahmacunu 50 TL'ye satarak kâr elde edilir mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:06