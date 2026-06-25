"50 liraya lahmacun satılır mı?" Sivaslı işletmeci defalarca CİMER'e şikayet edilmişti...

Öncelikle işyerinin Yabalı'ya ait olması ve kira ödememesi önemli bir avantaj olduğunu belirteyim ama bir lahmacuna 50 TL fiyat, çok ucuz!

Ancak Yabalı'nın işletmesine yapılan denetimde 50 TL'ye satılan lahmacunun kaliteli ve ekonomik bir ürün olduğu ortaya çıktı.

Peki, bu nasıl oluyor diye yapay zekâya sordum.

Aldığım yanıt şöyle:

Standart bir lahmacun harcı (yaklaşık 100-110 gram iç harç + 50 gram hamur) için ortalama malzeme giderleri şu şekildedir:

■ Kıyma (%20-30 yağlı dana/kuzu karışımı yaklaşık:

30-35 gr): ~12.00 TL.

■ Sebze ve baharat (Domates, biber, soğan, maydanoz, salça, sarımsak): ~3.50 TL.

■ Hamur (Un, maya, su, tuz - yaklaşık. 50 gr): ~1.00 TL

■ Odun / Gaz Gideri (Fırın pişirme maliyeti): ~1.50 TL

■ Yan Ürünler (Yeşillik, limon, sarma kâğıdı/kutusu): ~3.00 TL

■ Toplam Net Malzeme Maliyeti: ~21.00 TL.

Bir dükkânın sadece malzeme olarak dönmesi imkânsızdır. Kira, personel maaşları, SGK, elektrik, su, muhasebe ve vergiler gibi sabit giderlerin de lahmacun başına paylaştırılması gerekir.