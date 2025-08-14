Trend Galeri Trend Magazin 50 yaşında kaslarını konuşturdu! Emekli futbolcu İlhan Mansız şınav çektiği anları paylaştı: "Hiç yaşlanmıyorsun"

50 yaşındaki eski milli futbolcu İlhan Mansız, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız başarıyla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla gündemde olan Mansız, son olarak şınav çektiği anları yayınladı. Fit görüntüsü ve belirgin kaslarıyla adeta şov yapan ünlü isim, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:47
Emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Imre Leon'u kucaklarına almıştı.

Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan İlhan Mansız, 50 yaşına bastı.

Doğum gününde de sporu aksatmayan ünlü isim, şınav çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

Bir çocuk babası Mansız, spor videosuna "Eskiden her yaş için bir mum vardı şimdi ise bir şınav" notunu düştü.

50 yaşında kaslarını konuşturan Mansız takipçilerinden çok sayıda beğeni ve 'Hiç yaşlanmıyorsun' 'Hala formundasın' şeklinde yorumlar aldı.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI!
Son olarak, devasa yüzüğüyle sosyal medyada adeta nispet yapan Georgina Rodriguez'in yüzüğünün değeri de ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.