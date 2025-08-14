Trend
50 yaşında kaslarını konuşturdu! Emekli futbolcu İlhan Mansız şınav çektiği anları paylaştı: "Hiç yaşlanmıyorsun"
50 yaşındaki eski milli futbolcu İlhan Mansız, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız başarıyla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla gündemde olan Mansız, son olarak şınav çektiği anları yayınladı. Fit görüntüsü ve belirgin kaslarıyla adeta şov yapan ünlü isim, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:47