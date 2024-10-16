50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! “Bu nasıl bir benzerlik?”

Eşi benzeri olmayan sesiyle sevenlerinin gönlünü fetheden 50 yaşındaki Ebru Gündeş, hem özel hayatıyla hem sanat hayatıyla her zaman en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş'in yaşamını araştıran takipçileri hayatına dair bu gerçeği bilmiyordu. Ünlü şarkıcının herkesten gizlediği bir kız kardeşi olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in ikici evliliğinden olan bir kız kardeşi var. Fakat ünlü şarkıcı öz kız kardeşiyle görüşmeyi tercih etmiyor. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen kız kardeşler sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi…