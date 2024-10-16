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50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! “Bu nasıl bir benzerlik?”

Eşi benzeri olmayan sesiyle sevenlerinin gönlünü fetheden 50 yaşındaki Ebru Gündeş, hem özel hayatıyla hem sanat hayatıyla her zaman en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş'in yaşamını araştıran takipçileri hayatına dair bu gerçeği bilmiyordu. Ünlü şarkıcının herkesten gizlediği bir kız kardeşi olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in ikici evliliğinden olan bir kız kardeşi var. Fakat ünlü şarkıcı öz kız kardeşiyle görüşmeyi tercih etmiyor. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen kız kardeşler sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:26
50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! Bu nasıl bir benzerlik?

Hem sesiyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Gündeş'in hiç kimsenin asla bilmediği kız kardeşi benzerliği ile şoke etti. İşte ikiz kadar benzeyen kız kardeşler…

50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! Bu nasıl bir benzerlik?

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! Bu nasıl bir benzerlik?

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! Bu nasıl bir benzerlik?

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

50 yaşındaki Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoka soktu! Bu nasıl bir benzerlik?

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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