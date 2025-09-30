50’li yaşlarında da muhteşem! Marimar ve Rosalinda’nın yıldızı Thalia için zaman durmuş gibi

1999 yılında ekrana getirilen Meksika yapımı pembe dizi Rosali'nda yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesi elde etti. Rosalinda'nın başrolü şarkıcı Thalia'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Thalia'yı görenlerin ağzı açık kaldı. Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. THALİA KİMDİR? Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı. 1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı. 1989 yılında gruptan ayrıldı. Artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti. Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalía, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır. '1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı' unvanını taşır. Rol aldığı pembe diziler ile Türkiye'de de binlerce hayranı olan yıldız, en çok tanınan Meksikalı aktrislerdendir. Gelmiş geçmiş en çok satış yapmış Meksikalı kadın şarkıcıdır. Thalia, 20 yıllık uzun kariyeri boyunca 12 stüdyo albümü çıkarmış, 6 dizide boşrol oynamıştır. Güzelliği, soprano sesi, muhteşem oyunculuk performansı ve hiç bitmeyen enerjisiyle tüm Latin Amerika'yı kendisine hayran bırakmıştır. 'Amor A La Mexicana' (1997), 'Arrasando' (2000), 'Tu y Yo' (2002), 'El Sexto Sentido' (2005) ve son olarak 'Primera Fila' (2009) albümleriyle pek çok başarıya imza atmış, 2000'den fazla ödül kazanmış ve Latin pop müziğine damgasını vurmuştur. María Mercedes, Marimar, María la del Barrio ve son olarak da Rosalinda ile birlikte tüm dünyada tanınmıştır. Dizileri 180 ülkede yayınlanmış, sadece Meksika değil, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Polonya, Filipinler, Lübnan ve Endonezya'da da izlenme rekorları kırmıştır. Sayısız ülkede yayınlanan dizileriyle iki milyardan fazla kişiye ulaşmıştır. 'Queen Of Vina Del Mar', 'Queen Of The Miami Carnaval', 'Queen Of The Party In Broadway' ve 'Star In The Eight Street' başta olmak üzere pek çok güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Thalia, ana dili olan İspanyolca dışında İngilizce, Fransızca ve Portekizce biliyor. Albümlerindeki şarkıların birçoğunu kendi yazıp besteliyor. Gitar, basgitar, bateri, piyano, keman ve saksafon gibi pek çok enstrümanı çalabiliyor. ÇOCUKLUK YILLARI 26 Ağustos 1971 yılında Meksika'nın Meksiko şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Ariadna Thalia Sodi Miranda olan yıldız, bilim adamı, kriminoloji ve adli tıp uzmanı olan Ernesto Sodi Pallares ve 1980'den 1999'a kadar Thalia'nın menajerliğini yapmış olan, ressam Yolanda Miranda Mange'ın kızıdır. Thalía, ablaları olan Laura Zapata, Ernestina Sodi, Gabriela ve Federica'yı kendine örnek alarak 3 yaşında Entudians Estudian müzikalinde şarkılar seslendirmeye başladı. 5 yaşındayken babası Ernesto Sodi'yi kaybetti, 6 yaşında piyano dersleri alıp 9 yaşında Din-Din isimli bir gruba katıldı. Grupla 4 albüm yayınladı ve türlü festivallere katıldı. 1984 yılında Meksika'da sergilenen, dünyanın en büyük Broadway müzikallerinden biri olan Grease müzikalinde başrol oynadı. 12 yaşındayken Meksika'nın en ünlü gençlik grubundan Sasha Sokol'un gruptan ayrılmasıyla Thalia, Timbiriche grubuna katıldı. Thalia, kariyerine daha sonra Timbiriche adlı grupla devam etti. Bu grupla çıkardıkları albümlerin sırasıyla VII, VIII ve IX piyasa sürülmesinin ardından tüm Latin Amerika'yı dolaştılar. 15 yaşında Pobre Señorita Limantour adlı dizide ilk kez rol aldı. Thalia son başarısı Latina'dan sonra 2018 yılında Valiente albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm Billboard listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiştir. Albümden çıkan ilk single No Me Acuerdo 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Youtube'da 2018 yılının en çok izlenen 6. Müzik videosu olmuştur. Albümden çıkan single'lar Lento ve Lindo Pero Bruto ise 100 milyon stream barajını geçerek Valiente albümünün Thalia'nın en başarılı albümlerinden birisi olmasını sağlamıştır. 2019 yılında Latin Grammy'lerde Onur Ödülü alan sanatçı ayrıca bu albümle birlikte 20 ülkede 1 numara olmuş ve 45 ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. Sanatçı 2020 yılında piyasaya sürecek albümünün hazırlıklarını sürdürmektedir. Rosalinda'nın yıldızının sosyal medyadan yaptığı paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binler yorum ve beğeni aldı. İŞTE THALIA'NIN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ. Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Marimar'daki kıyafetiyle poz veren oyuncu görenleri şaşırttı. THALİA THALİA THALİA THALİA 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı. Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi. 2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu. Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı. Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı. Hatice'nin birçok kez estetik için bıçak altına yattığı eski haline bakınca net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dudaklarını, burnunu, dişlerini ve göğüslerini yaptıran, kaşlarını ise kaldırtan Hatice, şimdi bambaşka biri oldu... Piyasaya çıktığı ilk yıllardaki halinin aksine daha dikkat çekici ve seksi kıyafetleri tercih etmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile #20'liyaschallenge akımına dahil olmuştu. 'Keşke burun estetiği olmasaydım' notunu düştüğü paylaşımı ile estetiksiz halini hatırlatan şarkıcı Hatice değişimi ile hayranlarını şaşırtmıştı. 'Sadece burun estetiği mi oldunuz?' soruları gelen Hatice'nin yıllar içindeki değişiminin altında bir çok estetik operasyon yatıyor. Hatice 'Benden de gelsin 20'li yaşlar. Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum' notunu düştüğü fotoğrafı ile estetiksiz olduğu 20'li yaşlarına göndermede bulunmuştu. Hatice'ye hayranlarından 'Sen her halinle güzelsin, kalbin yeter' yorumları gelirken, kimileri de büyük değişimin altındaki estetik operasyonları merak etti... Şarkıcı Hatice daha önce de estetiksiz hallerini çekinmeden paylaşmıştı... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan Hatice, takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü. Şarkıcı Hatice'den bomba bir açıklama gelmişti. Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda 'Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var, ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim' diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali vermişti. Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından 'Şarkıcı Hatice kesin hamile' yorumları yapıldı... 'BEBEK' MESAJI Hatice, sosyal medya hesabından Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımda, bebek emojisiyle birlikte 'Bana annelik sana da babalık çok yakışır sevgilim' notunu yazmıştı. 'GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN SEVGİLİM' Instagram'da Ali Kemal Sarı ile romantik bir fotoğrafını da paylaşan Hatice, '17 yıl sonra gelen mutluluğum. Allah'ım yoluna taş gözüne yaş değdirmesin senin. Dünyanın en vicdanlı adamısın benim gözümde ve en iyisi' ifadelerini kullanmıştı. İŞTE ŞARKICI HATİCE'NİN SON HALİ! 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizlerle şöhreti yakalayan 50 yaşındaki Janset Paçal son hali ile gündem oldu. 90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Janset Paçal değişimi ile şaşırtıyor. Tekrarlarıyla ilgi ile izleyenen Yarım Elma dizisi birbirinden çok farklı ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyordu. Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir. Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur. Başlarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz kardeşini evine davet eder ve birlikte yaşamaya başlarlar. 1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu 'Televizyon Çocuğu' adlı programda 90 bölüm yer alan. Janset Paçal bu program sayesinde tanınır oldu. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal'ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu Janset Paçal sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi dikkat çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri... Janset Paçal, 26 yıldır müzisyen Tarkan Gözübüyük ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sevgilisiyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Janset Paçal, 26 yıllık sevgilisi müzisyen Tarkan Gözübüyük ile geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere yakalanmıştı. 'BİZ YILLARDIR EL ELEYİZ' Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayan çift 'Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız, çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi 26 yıldır el eleyiz biz. Biraz eğlenelim istedik şimdi de eve gidiyoruz' diyerek kendilerini bekleyen taksiye binerek uzaklaştılar. 'SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL ADAM' Öte yandan Janset Paçal, müzisyen-yapımcı Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını 2019 yılında sosyal medya hesabından duygusal bir yazıyla kaleme almıştı. Güzel oyuncu, sevgilisine şu sözlerle seslenmişti: 'Tam 23 yıldır, Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta 'İkinci Bahar'ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi. Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz yıl saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri... Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. 90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker... Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. Son albümü 'Sana Sahibim'i 2014 yılında çıkaran Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Ünlü şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Mert Ali adında bir oğlu olan Dilşeker, düzgün fiziği ile de övgüleri topluyor. Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. ZEYNEP TOKUŞ: PARTNERİM CANIM OĞLUM Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 yaşında ve en büyük destekçilerinden biri... 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden... 2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında... Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu 'Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı... Zeynep Tokuş'un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017'de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali'ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle 'Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek' yolculuğuna devam ediyor... Zeynep Tokuş, Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda aldığı tepkileri anlatmıştı: *İnsanlar sokakta beni görünce bazen 'Aaa zeynaum' diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici. * Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim. * Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım. * Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış. İŞTE ZEYNEP TOKUŞ'UN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI! Diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik... Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Canlandırdıkları karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncular replikleri hala sosyal medyada oldukça kullanılıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan eski dizilerden Avrupa Yakası ile ünlenen Hale Caneroğlu Yaprak karakteri ile adeta bütünleşmişti. Şimdilerde bambaşka bir hayat yaşayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu değişimi ile gündem oldu. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde yapan Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. 1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor. 2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var. Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor. Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti. Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 67 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne. Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi. 1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın'dan olan oğlu İlker İnanoğlu da üvey kardeşler... Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu. Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti. 1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen 'Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik.' Sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.' Sözlerini kullandı. Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı. Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor. Peki Pembe Mutlu nerelerde? 50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi. Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz. PEMBE MUTLU KİMDİR? Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır. Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. 1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ardından yıldızı parlamış ve birçok sinema filminin aranan isimleri arasına girmiştir. Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır. Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir. İşte Pembe Mutlu'nun son hali gerçekten inanılmaz. Ne kadar çok değiştiğine bakın. 21 Haziran 1973 yılında Zongoldak'ta doğan Devin Özgür Çınar, üç yaşındayken ailesiyle beraber İzmir'e taşınır. Burada Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Hacettep Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatroculuk eğitimi aldı. 1997 yılında Dış Kapının Mandalları dizisi daha sonra 1998 yılında, Türkan Şoray, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı İkinci Bahar dizisiyle kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı.. Konusu ve oyuncularıyla kısa zamanda fenomen hale gelen dizide Cennet karakterini oynadı. Burada parlayan yıldızıyla daha sonra birçok projede yer almaya başadı. Usta oyuncularla beraber yer alan oyuncu 2005 yılında Osman Yağmurdereli'nin Köpek dizisinde Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile başrolde yer aldı. 2013 yılında Sevdaluk ve sonrasında 2016 yılında Kalbimdeki Deniz dizilerinde ekranlarda boy gösterdi. Devin Özgür Çınar son olarak ise yakın dostu da olan Engin Günaydın ile '10 Bin Adım' dizisinde yer aldı. Devin Özgür Çınar yakın arkadaşı Binnur Kaya ile yıllar önce çekilmiş karelerini paylaşmış büyük ilgi görmüştü. Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Kariyerinde 25 yılı deviren Devin Özgür Çınar şimdilerde 48 yaşında.