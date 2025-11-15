Trend Galeri Trend Magazin 51 yaşındaki Ceylan Nişantaşı’nda görüntülendi! Herkes şaşkına döndü: “Sosyal medyadaki haliyle ilgisi yok”

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adeta bambaşka biri olmuştu… Peki gerçek hayatta görüntülendiğinde neler yaşandı? Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ceylan'ın günlük hali, takipçilerini hayrete düşürdü! İşte Ceylan'ın "doğal" hali...

Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:21
Magazin dünyasının değişime açık isimlerinden biri olan "Küçük Ceylan" lakaplı şarkıcı Ceylan Avcı, estetik operasyonları ve sık sık imaj değiştirmesiyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Ceylan, filtre kullanımını abartmasıyla eleştirilerin hedefi oluyor. Paylaşımlarındaki farklı görünümü ve gençleşmiş hali, takipçileri arasında tartışma yarattı.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ: İŞTE O ANLAR!

Ceylan Avcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 51 yaşındaki şarkıcının günlük hayattaki hali, sosyal medyadaki pozlarından oldukça farklıydı. Snob Magazin ekibi tarafından fark edilince utangaç tavırlar sergileyen Ceylan, gerçek görüntüsüyle takipçilerini şaşırttı.

SOSYAL MEDYA VE GERÇEK HAYAT ARASINDAKİ FARK

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile gerçek hayattaki görüntüsü arasında büyük fark olan Ceylan'a, takipçilerinden çeşitli yorumlar geldi. Bazıları eski halinin daha doğal olduğunu belirterek "Keşke bu haliyle kalsa" yorumunu yaparken, bazıları ise paylaşımlarındaki görünümü "resmen dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

Ceylan Avcı, geçmişte estetik operasyonlarla görünümünde ciddi değişiklikler yaptı. Sık sık saç rengi, makyaj stili ve giyim tarzıyla gündeme gelen şarkıcı, bu değişiklikleriyle magazin basınının ilgisini çekiyor. Sosyal medyadaki aktif paylaşımları sayesinde takipçileriyle sürekli iletişimde kalmayı başarıyor.

Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlardaki görüntüyle gerçek hayat arasında büyük fark olduğunu fark eden kullanıcılar, yorumlarda hem eleştiri hem de şaşkınlıklarını dile getirdi. Bu durum, ünlü şarkıcının sosyal medya stratejisini yeniden tartışmaya açtı.

ESTETİKLE DEĞİŞEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM: AYŞENUR BALCI!

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL