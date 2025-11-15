Trend
51 yaşındaki Ceylan Nişantaşı’nda görüntülendi! Herkes şaşkına döndü: “Sosyal medyadaki haliyle ilgisi yok”
51 yaşındaki ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adeta bambaşka biri olmuştu… Peki gerçek hayatta görüntülendiğinde neler yaşandı? Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ceylan'ın günlük hali, takipçilerini hayrete düşürdü! İşte Ceylan'ın "doğal" hali...
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:21