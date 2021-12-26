51 yaşındaki Mustafa Sandal bombayı patlattı! Melis Sütşurup’la evleniyor!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sevgilisi Melis Sütşurup'un evlenecekleri haberi magazin gündemine damga vurdu. Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, ancak eski eşiyle şimdilerde nafaka yüzünden davalık olan şarkıcı Mustafa Sandal, uzun süredir sosyetik Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan, daha sonra 'aşk yeniden' diyen ikili, şimdilerde evlenmek için kolları sıvadı. Mustafa Sandal, 3 yıldır aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile evleneceklerini açıkladı. Melis Sütşurup'un da boşandığı Yusuf Çakır'dan bir oğlu var. İşte ünlü çiftin evlilik hazırlıklarıyla ilgili detaylar...

Kazakistan'ın en önemli sanatçıları arasında yer alan İndira Elemes ve Mustafa Sandal, önceki gün yeni şarkılarını tanıttı. Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığında olduğunu belirten ikili, "Ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz" dedi. Sütşurup'un parmağındaki yüzük dikkat çekti.

İndira Elemes ve Mustafa Sandal, önceki gün yeni şarkıları olan 'Yok Say'ı ilk kez tanıttı. Tanıtımda Mustafa Sandal'ın evlilik yolunda hazırlık yaptığı Melis Sütşurup da vardı.

Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla dans ederek büyüdüğünü belirten Elemes, "Ona her zaman hayrandım, benim çocukluk kahramanım. Her zaman söylemek istiyorum ki, Kazak ve Türkler her zaman kardeştir" dedi.

"GENÇLERE EL VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Genç sanatçılara destek vermeye çalıştığını belirten Mustafa Sandal, "Ben her zaman genç isimlere el vermeye çalışıyorum, bunu şimdi de uluslararası olarak yapmaya çalışıyorum" dedi. Kazakistan'dan da övgüyle bahseden Sandal, "Bu coğrafyanın duygu açısından bir mazisi var, oraya gittiğiniz zaman aranızda bir bağ olduğunu hissediyorsunuz.