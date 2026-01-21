Trend Galeri Trend Magazin 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Ceylan, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer alıyor. Ceylan bu kez yaptığı sporla gündem oldu. İşte 51 yaşındaki şarkıcının gençlere taş çıkardığı o anlar!

Giriş Tarihi: 21.01.2026 21:14
51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" demişti.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

"Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, "Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı."

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'
Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." demişti.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

BUGÜN YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Ceylan, bu kez sosyal medyada spor yaptığı anlarla gündem oldu.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

51 yaşındaki Ceylan'ın spor yaptığı anlar beğeni kazandı.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

51 yaşındaki şarkıcı, adeta gençlere de taş çıkarttı.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SILA TÜRKOĞLU

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

HİLAL ALTINBİLEK

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

HİLAL ALTINBİLEK

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

HİLAL ALTINBİLEK

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

ŞARKICI HADİSE

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

ŞARKICI HADİSE

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

ŞARKICI HADİSE

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

ŞARKICI HADİSE

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ