Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, ' Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum' demişti. 'Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim' diyen Ceylan, 'Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı.' 'DOLGU ASLA YAPTIRMAM' BUGÜN YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Ceylan, bu kez sosyal medyada spor yaptığı anlarla gündem oldu. SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI 51 yaşındaki Ceylan'ın spor yaptığı anlar beğeni kazandı. GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI 51 yaşındaki şarkıcı, adeta gençlere de taş çıkarttı. 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...