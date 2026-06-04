51 yıllık eşten rekor tazminat talebi: Ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu'nun yasak aşk savunması tarihe geçti! "Zina yapmadım, arkadaşıma yardımcı oldum"

YENİ SEZONA YENİLİKLERLE GİRMİŞLER

Alaçatı'da yavaş yavaş sezon açılırken beldenin gözde otelinin de birçok yenilikle sezonu karşıladığını öğrendim. Zaim-Figen Kocabıyık çifti, müşterilerini misafiri gibi ağırladıkları otellerini yenilemiş.

Figen Kocabıyık, en az otelleri kadar ünlü olan restoranlarının yeni şefi Yoldaş Sönmez ile daha da iddialı olduklarını söyledi. Otelde ise odalardan havuza kadar kapsamlı bir yenileme olmuş. Figen Hanım, misafirleri için daha doğal ve daha sakin bir atmosfer yarattıklarını söyledi. Bir de, tasarımcıların ürünlerinin satıldığı bir butik açmışlar. Kocabıyık çiftinin otellerinin bu sezon da Alaçatı'nın en popüler adreslerinden biri olacağına şüphe yok.