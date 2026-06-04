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51 yıllık eşten rekor tazminat talebi: Ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu'nun yasak aşk savunması tarihe geçti! "Zina yapmadım, arkadaşıma yardımcı oldum"
51 yıllık eşten rekor tazminat talebi: Ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu'nun yasak aşk savunması tarihe geçti! "Zina yapmadım, arkadaşıma yardımcı oldum"
Sosyetenin bir numaralı gündem maddesi olan rekor tazminatlı boşanma davasında sular durulmuyor. 51 yıllık eşinin evlilik dışı ilişki gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu'nun, dünyaya gelen çocuğu için yaptığı savunma duyanları hayrete düşürdü. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:57