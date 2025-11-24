53 yaşında yıllara meydan okuyor! Arzum Onan'dan estetik açıklaması: "Geçmişte travmam var"

"YÜZÜME BİR ŞEY YAPTIRMAYA KORKUYORUM"

Estetiği olmadığını söyleyen Onan, "Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var" ifadelerini kullandı.