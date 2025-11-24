53 yaşında yıllara meydan okuyor! Arzum Onan'dan estetik açıklaması: "Geçmişte travmam var"

1993 yılında hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olan Arzum Onan, yıllara rağmen güzelliğini korumaya devam ediyor. 53 yaşındaki eski manken, duru halleriyle de sosyal medyada bir hayli ilgi odağı oluyor. Arzum Onan son olarak bir YouTube programında herkesin merak ettiği 'estetik' sorusuna açıklık getirdi. 'YÜZÜME BİR ŞEY YAPTIRMAYA KORKUYORUM' Estetiği olmadığını söyleyen Onan, 'Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var' ifadelerini kullandı. Estetik açıklamasıyla dikkat çeken Arzum Onan, geçen günlerde de Instagram hesabı üzerinden duygu dolu bir paylaşım yapmıştı. 2000 doğumlu biricik oğlu Can'ın yeni yaşını kutlayan Onan, nostajik paylaşımlarda bulunmuştu. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğraflara, '20 Kasım 2000!.. o günden bugüne her nefesimde... ' notunu düşmüştü. Can Aslantuğ da annesinin takipçilerinden çok sayıda 'iyi ki doğdun' mesajı almıştı. OĞLU VE MÜSTAKBEL GELİNİYLE POZLARINI PAYLAŞTI Geçen günlerde 53 yaşına giren Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel geliniyle birlikte özel paylaşımlarda bulunmuştu. 'YAŞ SADECE BİR RAKAM' Sosyal medyada bir paylaşım yapan Arzum Onan, fotoğrafların altına, 'Yaş sadece bir rakam, yine de hoş geldin 53.' notunu eklemişti. 53'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL POZLAR! Oğlu Can Asantuğ ve müstakbel geliniyle poz veren Onan, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte ünlü isimlerin doğum tarihleri... Türk müziğinin altın dönemine damga vuran, sesi ve güzelliğiyle yıllarca sahnelerin aranan ismi olan Gönül Yazar, 1950'li yıllardan bu yana sanat dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak anılıyor. 'Taş Bebek' lakabıyla hafızalara kazınan Yazar, hem sahne duruşuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi. Son olarak 'taş bebek' lakaplı Gönül Yazar, 89. yaşını kutladı. Arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine neşesiyle damga vuran Yazar, ilginç isteği ile dikkat çekti. Daha önce 6 kere evlenen Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise 'Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur' diyerek üfledi. Usta sanatçı ayrıca hakkında çıkan hastalık haberlerini ise 'Hepsi yalan dolan. Hakan, güzel bir proje hazırlarsa sahneye bile çıkarım' diyerek yalandı. Peki siz günümüzde bile hala 'taş bebek' olarak anılan Gönül Yazar'ın doğum tarihini biliyor musunuz? Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İşte diğer ünlü isimlerin doğum tarihleri... AJDA PEKKAN 12 Şubat 1946 BÜLENT ERSOY 9 Haziran 1952 BANU AKLAN 1 Nisan 1958 KADİR İNANIR 15 Nisan 1949 CEYDA ATEŞ 14 Ekim 1988 DEMET AKALIN 23 Nisan 1972 MEHMET ASLANTUĞ 25 Eylül 1961 YILDIZ TİLBE 16 Temmuz 1966 KENAN İMİRZALIOĞLU 18 Haziran 1974 HÜLYA KOÇYİĞİT 12 Aralık 1947 EBRU ŞALLI 15 Ocak 1977 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 HÜLYA AVŞAR 10 Ekim 1963 MERVE BOLUĞUR 16 Eylül 1987 SİBEL CAN 1 Ağustos 1970 SERDAR ORTAÇ 16 Şubat 1970 PERİHAN SAVAŞ 14 Haziran 1957 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 ORHAN GENCEBAY 4 Ağustos 1944 ÇAĞLA ŞIKEL 2 Ocak 1979 SERPİL ÇAKMAKLI 19 Mayıs 1962 KIVANÇ TATLITUĞ 27 Ekim 1983 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ 12 Temmuz 1976 MERYEM UZERLİ 12 Ağustos 1983 ÖZCAN DENİZ 19 Mayıs 1972 OKTAY KAYNARCA 27 Ocak 1965 TÜRKAN ŞORAY 28 Haziran 1945 NEBAHAT ÇEHRE 15 Mart 1943 SEDA SAYAN 30 Aralık 1962 NUR FETTAHOĞLU 12 Kasım 1980 DEMET AKBAĞ 23 Aralık 1959