53 yaşında yıllara meydan okuyor! Arzum Onan'dan estetik açıklaması: "Geçmişte travmam var"

Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Arzum Onan, 53 yaşında yıllara meydan okumaya devam ediyor. Duru güzelliğiyle ilgi odağı olan Onan son olarak yaptığı estetik açıklamasıyla dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 08:54
1993 yılında hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olan Arzum Onan, yıllara rağmen güzelliğini korumaya devam ediyor.

53 yaşındaki eski manken, duru halleriyle de sosyal medyada bir hayli ilgi odağı oluyor.

Arzum Onan son olarak bir YouTube programında herkesin merak ettiği 'estetik' sorusuna açıklık getirdi.

"YÜZÜME BİR ŞEY YAPTIRMAYA KORKUYORUM"

Estetiği olmadığını söyleyen Onan, "Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var" ifadelerini kullandı.

Estetik açıklamasıyla dikkat çeken Arzum Onan, geçen günlerde de Instagram hesabı üzerinden duygu dolu bir paylaşım yapmıştı.

2000 doğumlu biricik oğlu Can'ın yeni yaşını kutlayan Onan, nostajik paylaşımlarda bulunmuştu.

Güzel oyuncu yayınladığı fotoğraflara, "20 Kasım 2000!.. o günden bugüne her nefesimde... " notunu düşmüştü.

Can Aslantuğ da annesinin takipçilerinden çok sayıda 'iyi ki doğdun' mesajı almıştı.

OĞLU VE MÜSTAKBEL GELİNİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Geçen günlerde 53 yaşına giren Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel geliniyle birlikte özel paylaşımlarda bulunmuştu.

"YAŞ SADECE BİR RAKAM"

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Arzum Onan, fotoğrafların altına, "Yaş sadece bir rakam, yine de hoş geldin 53." notunu eklemişti.

53'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL POZLAR!

Oğlu Can Asantuğ ve müstakbel geliniyle poz veren Onan, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

