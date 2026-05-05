53'ünde gelen mucize! Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu

53 yaşındaki Hollywood yıldızı Cameron Diaz, eşi Benji Madden ile üçüncü kez anne-baba olduklarını açıkladı. Çift, bebeklerine verdikleri "Nautas" ismini verdi.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 09:05
Hollywood yıldızı Cameron Diaz, rock müzisyeni eşi Benji Madden ile üçüncü çocuklarını bir kez daha taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıklarını duyurdu.

53 yaşındaki Diaz'ın eşi Madden, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

47 yaşındaki müzisyen, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"

Duygusal doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mengüç'ün kızıyla olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor.

HÜLYA AVŞAR

Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, İstanbul İstinye'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı.

Rahat tarzı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, mağazaları tek başına gezerek alışveriş yaptı. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden ünlü isim, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da, Zincirlikuyu'da objektiflere yansımıştı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekerken sorulara, "Her şey yolunda gayet iyi gidiyor" demişti. Anne-kızın samimi halleri sevenleri tarafından beğeni toplamıştı.