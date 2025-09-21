'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla 90'ları sallamıştı! 54 yaşındaki Reyhan Karaca gençlik formülünü açıkladı: Tüm güzelliğini ona borçluymuş... 

Başarılı şarkıcı, bakımlı olmayı sevdiğini ve yaptırdığı operasyonlar sayesinde genç gözüktüğünü belirtip "Ben hiç gizlemedim ki yüzüme yaptırdığım işlemleri. Hala bu kadar genç görünüyorsam, makyajsız dolaşıyorsam yaptırdığım estetik sayesinde" dedi.