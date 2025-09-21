Trend Galeri Trend Magazin 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla 90'ları sallamıştı! 54 yaşındaki Reyhan Karaca gençlik formülünü açıkladı: Tüm güzelliğini ona borçluymuş... 

90'ların sevilen şarkısı Sevdik Sevdalandık ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, hala genç ve bakımlı görünümüyle dikkat çekiyor. 54 yaşındaki ünlü şarkıcı, güzelliğini ve gençliğini korumasının sırrını samimi sözlerle paylaştı!

Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:40
90'lı yıllarda ses getiren Sevdik Sevdalandık şarkısıyla hafızalara kazınan 54 yaşındaki Reyhan Karaca, Nişantaşı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı vererek samimi açıklamalarda bulundu.

Reyhan Karaca hala genç ve makyajsız görüntüsünü estetik yaptırmaya borçlu olduğu söyledi.

Başarılı şarkıcı, bakımlı olmayı sevdiğini ve yaptırdığı operasyonlar sayesinde genç gözüktüğünü belirtip "Ben hiç gizlemedim ki yüzüme yaptırdığım işlemleri. Hala bu kadar genç görünüyorsam, makyajsız dolaşıyorsam yaptırdığım estetik sayesinde" dedi.

Öte yandan Karaca, yıllar içerindeki değişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

