Trend
Galeri
Trend Magazin
55 yaşında ikinci kez baba olmuştu! Feridun Düzağaç'ın kızı Vega 1 yaşına girdi! Bakın kime benziyor!
55 yaşında ikinci kez baba olmuştu! Feridun Düzağaç'ın kızı Vega 1 yaşına girdi! Bakın kime benziyor!
'Dipteyim Sondayım Depresyondayım', 'Beni Bırakma', 'Alev Alev' gibi hit şarkılarıyla tanınan Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba olmuştu. Düzağaç'ın kızı Vega 1 yaşına girdi! Bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:44