56. yaşına 3 gün 3 gecelik doğum günü partisi! Özcan Deniz onun için sahnede: İşte dudak uçuklatan detaylar...

İSTANBUL'DA İTALYAN GÜNÜ KUTLANDI

Eylülde görev süresi sona erecek olan İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'nin davetiyle, 'Made in Italy Günü'nü kutladık. İtalyan Rönesansı'nın en büyük dehalarından biri olan Leonardo da Vinci'nin yaşgünüyle aynı gün kutlanan bu özel güne, iş, sanat, cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

Clemente, Leonardo da Vinci'nin sanat ve bilimi birleştiren yaklaşımının, bugün İtalyan markalarının global başarısının arkasındaki ruhu temsil ettiğini söyledi. İtalya'yı temsil eden markaların da ürünlerini sergilediği geceye, Claudio Chinali ve Nicole Scandella'nın lezzetleri Elena Clemente damga vurdu.