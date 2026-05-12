56 yaşında hayatını kaybetmişt! Oyuncu Alp Balkan dün doğum gününü böyle kutlamış! İşte o acı paylaşım!

Trend Galeri Trend Magazin

'Mahallenin Muhtarları' dizisiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Alp Balkan, bugün 56 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla hayranlarını ve ailesini üzen Alp Balkan'ın dün doğum gününü kutladığı öğrenildi. İşte ünlü oyuncunun o herkesi üzen paylaşımı!

Giriş Tarihi: 12.05.2026 18:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 18:42
'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu ve müzisyen Alp Balkan yaşamını yitirdi.

Acı haber, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Vakfın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

DOSTLARINDAN DUYGU YÜKLÜ VEDA

Vefat haberi sonrası sanat dünyasından taziye mesajları art arda gelirken, oyuncu Çiğdem Tunç a yaşındaki arkadaşının kaybıyla yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle paylaştı:

"Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah."

ŞAŞIRTAN GERÇEK

Ünlü oyuncu Alp Balkan'la ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

DÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ!

Ünlü oyuncu Balkan, dün doğum gününü kutlamış. Balkan, kişisel hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmiş.

"MUTLU YAŞLAR" NOTUNU EKLEDİ

Oyuncu, kendi fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Mutlu yaşlar" notunu ekledi.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Oyuncu nostaljik bir paylaşım da yaparak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşmış.

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, Türk televizyon dünyasında oyuncu ve müzisyen kimliğiyle tanınan bir isimdir. 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelen Balkan, geniş kitlelerce özellikle 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınmış ve sevilmiştir.

KARİYERİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Oyunculuk kariyerine 1992 yılında başlayan ve fenomen haline gelen 'Mahallenin Muhtarları' ile adım atan Balkan, bu projenin ardından çeşitli televizyon dizilerinde de boy göstermiştir. Yer aldığı başlıca yapımlar şunlardır:

-Yusuf Yüzlü

-Belalı Baldız

-Davetsiz Misafir

-Müzik Çalışmaları

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasında da aktif bir kariyere sahiptir. Birçok ünlü ismin vokalistliğini üstlenen Balkan, müzisyen kimliğiyle de sanat camiası içerisinde profesyonel çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca Film-San Vakfı bünyesinde tiyatro jüri üyeliği görevini de üstlenerek sanatın mutfak kısmında da yer almıştır.