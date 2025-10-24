56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÇOCUKLARINI FRANSA'DA BİR ÇİFTLİK EVİNDE BÜYÜTÜYORLAR

Çift, çocuklarını Los Angeles yerine Fransa'daki çiftlik evlerinde yetiştiriyor. Clooney, "Fransa'da çocuklar iPad başında değil, akşam yemeklerinde bizimle birlikte oluyor ve sorumluluk alıyorlar. Burada çok daha sağlıklı bir çocukluk yaşıyorlar" dedi.