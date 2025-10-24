Trend Galeri Trend Magazin 56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney'nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney'nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

Oscar ödüllü aktör George Clooney, Los Angeles'ta düzenlenen AFI Fest 2025'teki Jay Kelly galasında, 8 yaşındaki oğlu Alexander'ın kendisine çocukken birebir benzediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:44
56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

Clooney, PEOPLE'a verdiği özel röportajda, "Oğlum tam olarak benim 8 yaşımdaykenki halim gibi. Ona çocukluk fotoğraflarımı gösteriyorum, kendi fotoğrafı sandığını söylüyor" dedi.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

EN ŞANSLI ZAMANIM

64 yaşındaki Clooney, aile hayatının kendisine huzur verdiğini belirtti. "Hayatımın bu döneminde çok şanslıyım. İşimi seviyorum, harika arkadaşlarım var ve sevdiklerimle vakit geçirebiliyorum" diyen aktör, çocuk sahibi olmanın hayatındaki öncelikleri değiştirdiğini de ekledi.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ MACERALARDAN VAZGEÇTİLER

Clooney, Amal ile birlikte çocukları doğduktan sonra bazı riskli işlerden uzak durduklarını söyledi: "Daha önce savaş bölgelerine gitmekten keyif alırdım. Ancak çocuklarımız olduktan sonra kuralları değiştirmek zorunda kaldık."

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÇOCUKLARINI FRANSA'DA BİR ÇİFTLİK EVİNDE BÜYÜTÜYORLAR

Çift, çocuklarını Los Angeles yerine Fransa'daki çiftlik evlerinde yetiştiriyor. Clooney, "Fransa'da çocuklar iPad başında değil, akşam yemeklerinde bizimle birlikte oluyor ve sorumluluk alıyorlar. Burada çok daha sağlıklı bir çocukluk yaşıyorlar" dedi.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

George ve Amal Clooney, 2017'de Alexander ve ikizi Ella'yı kucaklarına almıştı.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÖZGE ÖZBERK

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA
1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken, oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN

Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney’nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.