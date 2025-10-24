Trend
Galeri
Trend Magazin
56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney'nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...
56 yaşında ikiz babası olmuştu! George Clooney'nin oğlu kendisinin kopyası çıktı: Gözlerden uzak büyütüyordu ama...
Oscar ödüllü aktör George Clooney, Los Angeles'ta düzenlenen AFI Fest 2025'teki Jay Kelly galasında, 8 yaşındaki oğlu Alexander'ın kendisine çocukken birebir benzediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:44