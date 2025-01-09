1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, şimdilerde kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan dünyaya gelen 2 torun, onların eş ve çocukları ile geniş bir ailenin keyfini sürüyor.