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1968'den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!
1968'den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!
77 yaşındaki efsane sanatçı Hülya Koçyiğit, güzelliği ve örnek duruşuyla her zaman takdir topluyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun biricik eşi Fenerbahçe'nin efsane ismi... İşte Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın film gibi tanışma hikayesi!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:50