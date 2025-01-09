Trend Galeri Trend Magazin 1968'den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

1968'den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

77 yaşındaki efsane sanatçı Hülya Koçyiğit, güzelliği ve örnek duruşuyla her zaman takdir topluyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun biricik eşi Fenerbahçe'nin efsane ismi... İşte Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın film gibi tanışma hikayesi!

Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:50
1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.

1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, şimdilerde kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan dünyaya gelen 2 torun, onların eş ve çocukları ile geniş bir ailenin keyfini sürüyor.

1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

HÜLYA KOÇYİĞİT 77 YAŞINA GİRDİ!

Yeşilçam'ın yıldız sanatçısı Hülya Koçyiğit 77 yaşına girdi. Koçyiğit, doğum gününü torunları Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın organize ettiği sürprizle kutladı.

1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

Doğum gününü torunlarıyla kutlayan Hülya Koçyiğit'in hem gösterişli hem de zarif beyaz pastası da dikkat çekti.

1968’den bu yana evliler! 56 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular... Hülya Koçyiğit’in biricik eşi Fenerbahçe’nin efsane ismi... İşte film gibi tanışma hikayesi!

"CANIMIN İÇİ DOĞMUŞ"

Neslişah Alkoçlar, anneannesinin yeni yaşını bu samimi fotoğrafla kutlayarak, "Canımın içi doğmuş" notuyla yayınladı.

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