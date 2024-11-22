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Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

Avrupa Yakası, Çukur, İyi Günde Kötü Günde, Menajerimi Ara, Kalp Yarası, Sakla Beni ve son olarak Akıldan Kalbe gibi birçok projede boy gösteren 58 yaşındaki başarılı oyuncu Şenay Gürler, güzellik sırrını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:33
Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

Başarılı oyuncu Şenay Gürler kariyerinin yanında güzelliği ve fit fiziğiyle de adından söz ettiriyor.

Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

Uzun yıllardır Semih Saygıner ile aşk yaşayan Gürler, bir evlat ve torun sahibi.

Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

GÜZELLİK SIRRINA BAKIN!

Geçtiğimiz akşam Kerem Alışık ile birlikte rol aldıkları filmin etkinliğinde görüntülendi.

Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

58 yaşındaki güzel oyuncu güzellik ve formunun sırrını açıkladı.

Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?

"SPOR YAPIYORUM"

Şenay Gürler, "Hareketli yaşıyorum ve spor yapıyorum. Yoğun tempoda çalışmayı da çok seviyorum' diyerek güzelliğin sırrını verdi.

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