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Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?
Kendisi aslında anneanne! 58 yaşındaki Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı! Bakın formunu neye borçlu?
Avrupa Yakası, Çukur, İyi Günde Kötü Günde, Menajerimi Ara, Kalp Yarası, Sakla Beni ve son olarak Akıldan Kalbe gibi birçok projede boy gösteren 58 yaşındaki başarılı oyuncu Şenay Gürler, güzellik sırrını açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:33