6. kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu'ndan duygusal açıklama: "Pozitifliğimi korumaya çalışıyorum"

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, 6. kez ameliyat masasına yattı. Zorlu sürecin ardından yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Pozitifliğimi korumaya çalışıyorum" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 06:34
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom operasyonu sırasında yaşanan tıbbi hata sonrası hayatının tamamen değiştiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, "6 ameliyat oldum ama pozitifliğimi korumaya çalışıyorum.

Bu süreçte en büyük desteğim annem oldu. Hastanede bir an olsun yanımdan ayrılmadı" dedi.

PEKİ BU SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

Son iki yılda altı kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"

Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI

Aslı Bekiroğlu, bir ameliyat daha olacağını gözyaşları içerisinde anlatmıştı.

"BENİM İÇİN KOLAY OLMADI"

Ünlü oyuncu yayınladığı videonun altına, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım.

"GERÇEKTEN ÇOK AĞIR BİR DÖNEMDİ"

Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum."

"ÖLÜMDEN DÖNDÜN"

Ayrıca, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et." diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim."

"SON AMELİYATIMLA MUHTEMELEN TERMİNATÖRE DÖNÜŞECEĞİM"

"Gayet sağlıklı ve iyiyken başıma geliyor bunlar. İnsanın hayatıyla oynayıp, "Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok" diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

6'ncı kez operasyon geçirdiğini açıkladı! Aslı Bekiroğlu bir ameliyat daha olacağını gözyaşları içerisinde anlattı!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından son durumu hakkında esprili bir paylaşım yapmıştı.

Bekiroğlu, "Bağırsağımız kesildi, altı kez ameliyat olduk; üstüne durduk yere iki ameliyat daha çıktı diye stilimizden taviz vermeyiz" sözleriyle takipçilerini güldürmüştü.

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI...

AYDİLGE

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmayarak hastalığını açıkladı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu duyurdu.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.