6. kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu'ndan duygusal açıklama: "Pozitifliğimi korumaya çalışıyorum"

"BENİM İÇİN KOLAY OLMADI"

Ünlü oyuncu yayınladığı videonun altına, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım.

"GERÇEKTEN ÇOK AĞIR BİR DÖNEMDİ"

Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum."