Trend Galeri Trend Magazin 60 manken podyumda Filistin'e destek verdi! Manken Şevval Şahin hissettiklerini bakın nasıl paylaştı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları giderek büyürken, 60 manken podyuma çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi. Bunlardan biri de Şevval Şahin'di. Cadde üzerindeki dev podyumda yürüyen Şahin, yaşadığı heyecanı ve duygularını takipçileriyle paylaştı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 06:42
Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği tarafından düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festival'in açılış töreni ve açılış defilesi; siyaset, iş ve moda dünyasını bir araya getirdi.

Laleli Caddesi'ne kurulan 50 metrelik podyumda, 60 model, 11 markaya ait 110 kombinle yürüdü.

Defilede podyuma çıkan isimler arasında Şevval Şahin'in yanı sıra Olimpia Ahenk ile Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Alona Kral da yer aldı.

Defileyi Laleli Caddesi çevresinde toplanan büyük bir kalabalık ilgiyle izlerken, 60 model finalde kefiye bağlayarak Filistin'e destek mesajları verdi.

'ÇOK HEYECAN VERİCİ'
Podyuma çıkan modellerden Şevval Şahin, "İlk kez bu kadar büyük ve cadde üzerine kurulu bir podyumda defileye çıktım. Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Heyecan vericiydi" dedi.