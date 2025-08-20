Trend
60 manken podyumda Filistin'e destek verdi! Manken Şevval Şahin hissettiklerini bakın nasıl paylaştı...
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları giderek büyürken, 60 manken podyuma çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi. Bunlardan biri de Şevval Şahin'di. Cadde üzerindeki dev podyumda yürüyen Şahin, yaşadığı heyecanı ve duygularını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 06:42