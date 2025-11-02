Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts yeni filmiyle gündeme geldi! Farklı enerjisi ile herkesin gönlünü çaldı...

TRAJİK ÇOCUKLUK

Julia Roberts oyuncularla çevrili bir atmosferde dünyaya gelmiş olsa da oldukça trajik bir çocukluk dönemi geçirdi. Çeşitli projeler geliştirmiş olmalarına rağmen anne ve babası genç bir çift olarak ciddi mali güçlükler yaşadı. Bu durum onları boşanmaya kadar getirdi. Babası ve erkek kardeşi Atlanta'da yaşama kararı aldı. Annesi, kız kardeşi ve o Smyrna'da kaldı. Julia Roberts on yaşındayken, Mart 1978'de, babası kanserden öldü. Okulda, çocuklar kalın gözlüğü ve büyük ağzı yüzünden onunla alay ettiler. O, büyük ağzını kabullendi ve ağzını markası yapmaya karar verdi. Kontakt lens kullanarak, kalın gözlüğüyle sakladığı ela gözlerini ortaya çıkardı. Boyu nedeniyle de çocuk yaşlarda dalga konusu oldu. Ancak onu farklı kılan ve alay konusu olmasına neden olan her şey oyunculuk yapmaya başladığı zaman yardımcısı oldu.