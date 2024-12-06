Trend Galeri Trend Magazin 61 yaşındaki Hülya Avşar'ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

61 yaşındaki Hülya Avşar'ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

Mavi gözleri ve kusursuz güzelliği ile yıllardır parmakla gösterilen Hülya Avşar, bu sene yaptığı programla magazin gündeminde baş sıradaydı. Konuklarına sorduğu sorularla sosyal medyada gündem olan Avşar kızı, gazeteciler tarafından makyajsız bir şekilde görüntülendi. Muhabirlerin sorduğu oyunculuktaki kadın-erkek eşitsizliği sorusuna cevap veren Hülya Avşar'ın, yanıtından çok makyajsız hali ses getirdi. Yılların yaşlandırmadığı kadın olarak bilinen güzel oyuncu, aslında biraz yaşlanmışa benziyor. Peki siz kaz ayakları olan Hülya Avşar'ı daha önce gördünüz mü?