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61 yaşındaki Hülya Avşar'ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

Mavi gözleri ve kusursuz güzelliği ile yıllardır parmakla gösterilen Hülya Avşar, bu sene yaptığı programla magazin gündeminde baş sıradaydı. Konuklarına sorduğu sorularla sosyal medyada gündem olan Avşar kızı, gazeteciler tarafından makyajsız bir şekilde görüntülendi. Muhabirlerin sorduğu oyunculuktaki kadın-erkek eşitsizliği sorusuna cevap veren Hülya Avşar'ın, yanıtından çok makyajsız hali ses getirdi. Yılların yaşlandırmadığı kadın olarak bilinen güzel oyuncu, aslında biraz yaşlanmışa benziyor. Peki siz kaz ayakları olan Hülya Avşar'ı daha önce gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:28
61 yaşındaki Hülya Avşar’ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

Güzelliği ile parmakla gösterilen Hülya Avşar, yaptığı program ve verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiriyor. En son 'Masumiyet' dizisi ile ekranlarda olan oyuncu Avşar, bir süredir seyirci karşısına çıkmayarak kendi programıyla gündeme geliyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

"YILLARIN YAŞLANDIRMADIĞI KADIN"

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Avşar'ın her fotoğrafına övgü dolu yorumlar geliyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

Takipçilerinden sık sık "Öyle bir güzelliği var ki yıllardır aynı" yorumları alan Hülya Avşar'ın, katıldığı bir programdaki efektli hali manşet olmuştu.

61 yaşındaki Hülya Avşar’ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLDU

Son olarak Hülya Avşar, gazeteciler tarafından görüntülenerek ayak üstü sohbet etti. Son zamanlarda herkesin konuştuğu kadın-erkek oyuncuların arasındaki eşitsizliğe yorum yapan Avşar'ın verdiği cevaptan çok makyajsız hali gündem oldu.

61 yaşındaki Hülya Avşar’ın şoke eden görüntüsü! Meğer her şey filtreymiş...

Avşar'ın belirgin kaz ayakları ve yüzündeki kırışıklıklar sevenlerini şoke etti.

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