62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

"İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇEM"

Oğulcan Engin, annesinin yeni yaşını yıllar önce çekilmiş eski bir kareyle kutladı. Engin paylaştığı fotoğrafa "İyi ki doğdun kraliçem" notunu düştü. Seda Sayan'ın genç ve estetiksiz halini görenler "Gençken ne kadar da güzelmiş" yorumlarında bulundu.