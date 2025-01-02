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62 yaşına giren Seda Sayan'a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun
62 yaşına giren Seda Sayan'a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun
Geçmişte 6 kez evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Çağlar Ökten ile mutlu bir ilişki yürüten Seda Sayan 62 yaşına girdi. Sayan'a eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu bir kutlama geldi.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:23