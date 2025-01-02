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62 yaşına giren Seda Sayan'a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

Geçmişte 6 kez evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Çağlar Ökten ile mutlu bir ilişki yürüten Seda Sayan 62 yaşına girdi. Sayan'a eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu bir kutlama geldi.

Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:23
62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

Sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile Nisan 2022'de evlendi.

62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

Adeta zamana meydan okuyan ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62. yaşını kutladı.

62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

Sayan'a eşi Çağlar Ökten'den de romantik bir paylaşım geldi.

62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

Ökten, kalp emojisiyle yaptığı paylaşıma "Bir ömür el ele,göz göze yıllarımız olsun. iyi ki doğdun aşkım ♥️" notunu düştü.

62 yaşına giren Seda Sayan’a 25 yaş küçük eşinden aşk dolu kutlama! Çağlar Ökten: Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun

"İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇEM"

Oğulcan Engin, annesinin yeni yaşını yıllar önce çekilmiş eski bir kareyle kutladı. Engin paylaştığı fotoğrafa "İyi ki doğdun kraliçem" notunu düştü. Seda Sayan'ın genç ve estetiksiz halini görenler "Gençken ne kadar da güzelmiş" yorumlarında bulundu.

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