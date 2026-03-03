Trend
Galeri
Trend Magazin
62 yaşında gençlik iksirini bulmuş gibi! Biricik Suden'den gündem olan paylaşım: "Ahh yaşlılık..."
62 yaşında gençlik iksirini bulmuş gibi! Biricik Suden'den gündem olan paylaşım: "Ahh yaşlılık..."
Görenlerin 62 yaşında olduğuna asla inanamadığı Biricik Suden, kusursuz fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartmaya devam ediyor! Yıllara meydan okuyan ünlü ismin son paylaşımında "Yaşlılık da zor" diyerek okuyanları şoke eden o sözleri ise sosyal medyada adeta gündem oldu.
Giriş Tarihi: 03.03.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 08:04