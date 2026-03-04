65 yaşında giren Safiye Soyman'dan şaşırtan doğum günü paylaşımı! "Nasıl yakışmış mı?"

Magazin camiasının sevilen ve renkli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı yeni yaşını dikkat çeken bir paylaşımla kutladı. Doğum günü için yaptığı özel paylaşımda tahta oturarak poz veren isim, takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti. NASIL KRALİÇELİK YAKIŞMIŞ MI? Soyman paylaşımına 'Beni tüm arayan soran kutlayan doğum günümü herkese sonsuz teşekkür ediyorum Ben Safiye Soyman, size doymam nasıl kraliçelik yakışmış mı? notunu düştü. Öte yandan Türk müziğinin iki güçlü ve renkli ismi Safiye Soyman ile Seda Sayan, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilmeye devam ediyor. Sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine omuz veren ikili, samimiyetleriyle dikkat çekiyor. Tam 30 yılı geride bırakan bu yakın arkadaşlık, bir doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. 'SEN HEP GÜL' Seda Sayan, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş karelerini paylaşarak Safiye Soyman'ın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Ünlü sanatçı paylaşımına, 'Canım bacım, Safişim… İyi ki doğmuşsun. Doğum günün sana tüm güzellikleri getirsin inşallah. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, neşeli günlere… Sen hep gül.' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı. Magazin dünyasında dostlukların sık sık sınandığı bir ortamda, Safiye Soyman ile Seda Sayan'ın yıllara dayanan bağları bir kez daha takdir topladı. Magazin dünyasının renkli ve karmaşık atmosferinde bu samimi dostluklar, sektördeki rekabeti ve gerginliği yumuşatan değerli bağlar olarak öne çıkıyor. Ünlüler arasındaki bu güçlü dostluklar, hayranlarına da ilham veriyor ve magazinin sadece dedikodu ve skandallardan ibaret olmadığını gösteriyor. İşte ünlüler dünyasından öne çıkan dostluklar... MUAZZEZ ERSOY- ESRA EROL Usta sanatçı Muazzez Ersoy ve Esra Erol, önceki günlerde bir araya gelmişti. Kalabalık arkadaş grubuyla birlikte sohbet eden ikili, birlikte poz verdi. BİRLİKTE POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda. PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden. BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları. ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor. İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden. FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri. BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar. BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor. NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği. İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı. İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER... Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan Eda Ece - Şevval Sam Demet Akalın - Ebru Gündeş Bergüzar Korel - Esra Erol Zuhal Topal - İnci Türkay Danla Bilic - Cemal Can Canseven