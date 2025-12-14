65 yıllık sanat yolculuğuna devlet nişanı... Sanatçı Yalçın Gökçebağ konuştu: "Tuvale para için oturulmaz"

Peki, sanatsal anlamda resim dünyasında tanınmanız nasıl oldu?

İşte bu bakış açısıyla yaptığım eserler sayesinde... 1979'da Ankara'da başarılı bir sergim oldu. Ama şöyle, biz sergiyi açtık ama eserlere kimse bakmıyor. Sonra VİP kapısından beyaz pelerinli uzun boylu bir adam indi. Film sahnesi gibi. Bana gelip, "Ressam sen misin?" dedi. "Benim" dedim. Başladı eserleri gezmeye, "bunu alıyoruz, bunu alıyoruz" diye seçmeye başladı. 12 tane resim aldı. Biz tabii şoke olduk. Sonradan öğrendik ki Paris Büyükelçisi Adnan Bulak'mış o kişi ve o eserleri Dışişleri Bakanlığı'na asmak için almış. O zamanlar bakanlıklar resim alıyordu. Bu sergi, benim resim dünyasında tanınmamı sağladı.

Bugün en çok satan ressamlardan birisiniz...

Resimlerim hiç satılmadığı dönemde resim yapmaya devam ettim. Resim satabilmek için çok zorlandım. Resim yapmak için para kazandım. Şimdikinin tam tersi. Bugün para kazanmak için resim yapılıyor. Olmaz. Resimle maddi bir şey kazanmazsın, o başka bir şey. Para kazanacağım diye tuval başına oturamazsın. Çok para kazansan, milyonlarca liran olsa ne olacak? Ben kazandığımı yine resme yatırıyorum. Satış sanatçıyı biraz da köreltiyor. Kaygıya düşüyorsun. Ben o kaygıyı bıraktım. İstediğimi yapıyorum artık.

Siz artık marka isimlerden birisiniz. Bu sadece resim yapmakla mı alakalı?

Bir resmin sanat eseri olması için orijinallik şart. Van Gogh, Gauguin, Rembrant, Leonardo, Devrim Erbil bir tanedir. Markalaşma böyle olur. Sadece resim yapmak yeterli değildir. Ressamın davranışları, tavrı sosyal durumu yaşam şekli çok önemli. Hepsi bir bütün. Bir sosyoloji hocam şöyle derdi: "Eğer bir şeyi iyi yaptığınıza inanıyorsanız onun reklamını misliyle yapacaksınız" Malesef biz bu sanki günahmış gibi konuşmazdık.