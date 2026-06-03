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66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! “40 günde her şeyimi aldılar”

Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü televizyoncu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Muhtar'ın son sözleri ise duyanların yüreklerini yaktı: "40 günde her şeyimi aldılar"

Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:47
66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. 66 yaşındaki Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

"HAYIRLI DUALARINIZI ESİRGEMEMENİZİ DİLİYORUZ"

Deniz Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı.

2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

KİŞİSEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2000 yılında 4.5 milyon dolara Baltalimanı'nda yalı satın aldı. Bu durum dönemin medyasında eleştirildi. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! 40 günde her şeyimi aldılar

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör