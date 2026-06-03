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66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! “40 günde her şeyimi aldılar”
66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın son sözleri yürek yaktı! “40 günde her şeyimi aldılar”
Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü televizyoncu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Muhtar'ın son sözleri ise duyanların yüreklerini yaktı: "40 günde her şeyimi aldılar"
Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:47