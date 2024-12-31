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67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! "Psikolojisi biraz bozuk ama..."
67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! "Psikolojisi biraz bozuk ama..."
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Erbil, yeniden baba olmak istediğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:28