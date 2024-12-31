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67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! "Psikolojisi biraz bozuk ama..."

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Erbil, yeniden baba olmak istediğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:28
67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! Psikolojisi biraz bozuk ama...

Uzun yıllar ekranların sevilen yüzü olan ve yaptığı yarışma programlarıyla hafızalara kazınan Erbil, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayata pozitif bakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını atlatan sanatçı, şimdi yeni bir bebek hayaliyle gündemde.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! Psikolojisi biraz bozuk ama...

Gazetelere röportaj veren ve Halihazırda üç çocuğu olan Erbil'in bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! Psikolojisi biraz bozuk ama...

Sanatçının yeniden baba olma isteği geçmişte çocuklarının verdiği tepkileri de tekrar gündeme getirdi.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! Psikolojisi biraz bozuk ama...

Çiftin arasındaki sorunların nedeni hakkında da konuşan Erbil, "Kavga mavga asla. Biraz psikolojisi bozuk" ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! Psikolojisi biraz bozuk ama...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Eftelya Taşdemir ve İrem Genç ev sahipliğinde düzenlenen davette gazetecilerle konuşmuştu.

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