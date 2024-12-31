67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istediğini açıkladı! "Psikolojisi biraz bozuk ama..."

Uzun yıllar ekranların sevilen yüzü olan ve yaptığı yarışma programlarıyla hafızalara kazınan Erbil, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayata pozitif bakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını atlatan sanatçı, şimdi yeni bir bebek hayaliyle gündemde.