7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu kaza geçirmişti! Sağlık durumunu açıkladı

34 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenmişti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı' demişti. HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI! CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU! İlk anneliğin heyecanını yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında bebeğinin cinsiyetini duyurmuştu. Siyah- beyaz bir video yayınlayan Helvacıoğlu, daha sonra kız bebek beklediklerini açıklamıştı. KORKU DOLU ANLAR YAŞADI! Eşi Ural Kaspar'la bir kaza atlatan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: 'Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. 'FELÇ KALDIĞIMI SANDIM' Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. 'BOYNUMDA FITIĞA SEBEP OLDU' Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış.' İrem Helvacıoğlu yaşadığı kazayı anlattıktan sonra birçok hayranından 'geçmiş olsun' mesajı aldı. 'PARMAKLARIMI YENİ YENİ KULLANIYORUM' 'SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM' İREM HELVACIOĞLU KİMDİR? İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İrem Helvacıoğlu'nun dedesi Selanik Arnavutlarındandır. Helvacıoğlu, ilk kez Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde seyirciyle buluşmuştur. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında No: 309 dizisinde 'Pelin Su' karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Nefes' karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında ise Seni Çok Bekledim dizisinde 'Ayliz' karakterini ve Baş Belası dizisinde Psikolog 'İpek' karakterini canlandırmıştır. URAL KASPAR KİMDİR? İşletmecilik yapan Ural Kaspar'ın İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Suadiye semtinde bir mekanı olduğu biliniyor.