7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu kaza geçirmişti! Sağlık durumunu açıkladı

"BOYNUMDA FITIĞA SEBEP OLDU"

Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."