Trend Galeri Trend Magazin 7 aylık hamile Neslihan Atagül'den 'mutlu seneler' pozu! Kadir Doğulu'nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

7 aylık hamile Neslihan Atagül'den 'mutlu seneler' pozu! Kadir Doğulu'nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

Sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Bir erkek bebek bekleyen 7 aylık hamile Neslihan Atagül yeni yıla ailesiyle girdi. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:17
7 aylık hamile Neslihan Atagül’den ’mutlu seneler’ pozu! Kadir Doğulu’nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arkadaşlıkları, 2013 yapımı "Fatih Harbiye" dizisinde başlamış, zamanla aşka dönüşerek 2016 yılında evlilikleriyle taçlanmıştı.

7 aylık hamile Neslihan Atagül’den ’mutlu seneler’ pozu! Kadir Doğulu’nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

'Gecenin Ucunda' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise yaz aylarında gelmişti.

7 aylık hamile Neslihan Atagül’den ’mutlu seneler’ pozu! Kadir Doğulu’nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

32 yaşındaki oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurdu.

7 aylık hamile Neslihan Atagül’den ’mutlu seneler’ pozu! Kadir Doğulu’nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

7 aylık hamile Neslihan Atagül’den ’mutlu seneler’ pozu! Kadir Doğulu’nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...

Şu günlerde anne olmak için heyecanla bekleyen Atagül, yeni yıla ailesiyle girdi.

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