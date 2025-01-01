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7 aylık hamile Neslihan Atagül'den 'mutlu seneler' pozu! Kadir Doğulu'nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...
7 aylık hamile Neslihan Atagül'den 'mutlu seneler' pozu! Kadir Doğulu'nun karnı burnunda eşi bordo elbisesiyle ışıl ışıl...
Sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Bir erkek bebek bekleyen 7 aylık hamile Neslihan Atagül yeni yıla ailesiyle girdi. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar geldi.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:17