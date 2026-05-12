7 Numara'nın dahisiydi! Saf Haydar değişimiyle "yok artık" dedirtti: İşte Okan Selvi'nin son hali...

Türk televizyon tarihinin en samimi yapımlarından biri olan 7 Numara'da, sayıların diliyle konuşan o koca yürekli Haydar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Karakterin mimarı Okan Selvi'nin aradan geçen yıllar içindeki görsel dönüşümü ise tam anlamıyla hayret uyandırdı. Zamanın izlerini taşıyan yeni imajıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan usta oyuncuyu görenler, "Matematik dehası Haydar'dan geriye sadece o derin bakışlar kalmış" demekten kendilerini alamadı. Hayran kitlesini şaşkına çeviren bu büyük değişim, Selvi'nin adeta başka birine evrildiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:37
2000'li yılların başında TRT ekranlarında fırtınalar estiren Okan Selvi, sadece 7 Numara ile değil; Leyla ile Mecnun, Gönülçelen ve Ters Köşe gibi pek çok başarılı yapımda sergilediği performansla ustalığını kanıtladı.

Ancak popüler kültürün ışıltılı dünyasından ziyade, o gönlünü tiyatronun tozlu sahnelerine vermeyi tercih etti.

Kabare Taksim ile Sanat Yolculuğu

Şimdilerde televizyon ekranlarından uzakta, sanatın en yalın haliyle baş başa bir yaşam süren başarılı oyuncu, kariyerine tiyatro oyunlarıyla devam ediyor. "Havadan Sudan" adlı oyunla Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Selvi, İstanbul'da aktif olarak yeni oyunlar sergilemeyi sürdürüyor.

Görünümü Değişse de Tutkusu Aynı

Zamanın etkisiyle fiziksel görünümü değişen Okan Selvi'nin tiyatroya olan tutkusu ise ilk günkü kadar taze. Sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğrafları, oyuncunun sadık hayran kitlesini hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.

Görünüşü ne kadar değişirse değişsin, o hala Türkiye'nin en sevilen "Haydar"ı olarak kalplerdeki yerini koruyor.

EKMEK TEKNESİ'NİN "ÖLÜ" SÜ MEHMET USTA'NIN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

1973 yılında Düzce'de doğan ve aslen Trabzonlu olan Mehmet Usta, İstanbul'da büyüdü. İlkokuldan itibaren eğitim hayatını burada sürdüren Usta, Marmara Üniversitesi'nde aldığı edebiyat eğitiminin ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Usta'nın tiyatro tutkusu çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Edebiyata, tarihe ve özellikle sanat sosyolojisine olan ilgisi, onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda düşünen, araştıran bir sanatçı haline getirdi.

Hayatımıza ikonik Ruhsar dizisindeki "Selçuk" rolüyle girmişti.

Fakat Ekmek Teknesi'nin "Ölü" karakterinden sonra adeta ikonikleşti. Bez Bebek'in "Joker'i", ardından Leyla ile Mecnun'daki Kamil ve Teşkilat dizisindeki karizmatik kötü adam Zayed Fadi ile ekranların aranan yüzü oldu.

Her rolünde bambaşka bir kimliğe bürünen Usta'nın fiziksel ve ruhsal dönüşümü ise oldukça dikkat çekici.

Yıllar içinde saç stili, giyim tarzı ve ekran duruşuyla adeta baştan yaratılan oyuncu, bugün çok daha karizmatik ve olgun bir portre çiziyor.

Bir zamanların gizemli "Ölü"sü, artık Türk televizyonlarının en karakteristik yüzlerinden biri. Mehmet Usta'nın değişimi, hem hayranlarını şaşırtıyor hem de hayranlık uyandırıyor.

BİR DEMET TİYATRO'NUN SAF FADIL'IYDI! EKRANLARDAN BİR ANDA KAYBOLAN USTA OYUNCU BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ…

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Bican Günalan, özellikle "Bir Demet Tiyatro"daki unutulmaz Fadıl Fıdıllıoğlu karakteriyle hafızalara kazındı. 1964 yılında İstanbul'da doğan Günalan, sanat yolculuğuna henüz 16 yaşındayken başladı. 1980 yılında İstanbul Akademik Sanat Topluluğu'nda sahneyle tanışan oyuncu, kısa sürede dikkat çekici bir kariyere imza attı. Yıllardır ortalarda görünmeyen Bican Günalan'ın son halini görünce şoke olacaksınız!

Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.

Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı. Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!

Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.