7 yaşında keman için ağlamıştı… Bugün Avrupa salonlarını fethediyor: İşte Öykü Yanık’ın inanılmaz yolculuğu!

- İtalya'ya giderken İtalyanca biliyor muydunuz? Kolay bir dil mi?

- Okulum İtalyanca eğitim verdiğinden zaten bilmek zorundaydım. İtalyanca aslında hiç kolay bir dil değil, hele ki Türkçe gibi hiç benzerliği olmayan bir dilden öğrenmek çok zor, ben İngilizce ve Almancadan çok yardım aldım öğrenirken. Ama öğrendikten sonra çok keyifli, özellikle operalardaki kelime oyunlarını yakalamak çok eğlenceli.

ANNE, TÜRKLER GELİYOR

- Yüz yıl sonra müzik dünyasında nasıl hatırlanmak isterdiniz?

- İtalyanca'da bir deyim vardır, "Mamma, arrivano i turchi!" yani "Anne, Türkler geliyor!". Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki varlığından ve özellikle Osmanlı korsanlarının İtalyan kıyılarına yaptığı akınlardan kalma bir korku ifadesi. Zamanla deyimleşmiş, bugün genellikle "Büyük bir tehlike geliyor!" anlamında kullanılıyor. Geçen günlerde çok büyük bir orkestrayla, büyük bir repertuvar olan Turandot operasını çalışırken biraz heyecanlı bir kesitin ardından provayı izleyen çok değer verdiğim bir büyüğümden bu ifadeyi kahkahayla duydum. Güzel bir performans olduğu için hepimiz çok keyifliydik. Bu keyifle, ve altında yatan hafif "tehlike" ile hatırlanmak isterim.





PARTİSYONU UNUTMAM SORUN OLMAZ, ÇÜNKÜ…

- Konsere geldiniz, partisyonunuz yok. Ne hissedersiniz, çözümünüz ne olur?

- Partisyonu ezberlemeden sahneye çıkmam, birçok eserde partisyonun olmaması aslında daha iyidir. Normalde de elimden geldiğince bakmamaya çalışırım, bu şekilde müzisyenlerle daha iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum. Eser çok karmaşıksa, operaysa çok zorlar ama tabii… Partisyonumu unutmam!

- Türkiye'de son dönemde klasik müzik eğitimine çocuk ve gençlerin büyük ilgisi var. Onlara neler tavsiye edersiniz?

- Müziğin yanında diğer disiplinlerin de (felsefe, edebiyat, bilim, genel kültür…) eşit değerde olmasına kendi adıma çok önem veriyorum, bu bana hep pozitif olarak dönüş sağladı. Dil bilmek çok önemli, özellikle opera çalışılacaksa İtalyanca, Almanca bilmek, tiyatrodan az çok anlamak lazım.





YETENEK, PARA, YA DA SEVGİ YETMEYEBİLİR

- Bir çift söz de fark etmeden çocuklarına, kendi hayallerini dayatan anne babalara alabilir miyim?

- Bir çocuğun müziğe ya da genel anlamda sanatsal alanlara profesyonel olma fikriyle ilk dokunuşu genellikle ailelerin de pozitif olarak yöneltmesiyle gerçekleşecektir. Bu tarz meslekler gerçekten çok istemeden yapılabilecek meslekler değil bence. Elbette küçük yaşlarda uzun süre çalışarak belirli alışkanlıklar kazanılıyor, ama özgün ürünler vermek için kafa yorulması gereken çok fazla detay var. Bu detaylar yaş geçtikçe, bireysel olarak şekilleniyor. Yalnızca yetenek, para, sevgi değil devamlılık da çok önemli. Hayatımızın içine girip çıkan insanlar hep değişiyor, buna aile üyelerimiz de dahil. Bir gün çocuklarının hayatında olmayacak ailelerin hayal satın aldığı bir sistemin devamlılığına inanmıyorum.







CÜMLEYİ ÖYKÜ YANIK TAMAMLIYOR

- En sevdiğim İtalyan yemeği… Safranlı Risotto, Vitello Tonnato ve Carpione…

- İtalya'da beni en çok şaşırtan… öğlenleri dükkanların kapanması, herkesin aynı saatte yemek yemesi, bürokratik işlerin gerçekten çok zor olması…

- İtalyanca kolay bir dil... değil ama öğrendikten sonra çok keyifli, özellikle operalardaki kelime oyunlarını yakalamak çok eğlenceli.

-Müziği hiç ses olmadan anlatmak zorunda kalsam… renkler ve koreografi, ışıklar… Aslında bizzat orkestra şefliği…

