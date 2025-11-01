Trend
Galeri
Trend Magazin
70 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu yine büyüledi! Türkiye gündeminde birinci sırada: "Yıllar ona hiç dokunmamış..."
70 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu yine büyüledi! Türkiye gündeminde birinci sırada: "Yıllar ona hiç dokunmamış..."
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de etkileyici güzelliği ve asaletiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Yeşilçam'ın altın dönemine damgasını vuran usta oyuncu, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının gündemine oturdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 08:47