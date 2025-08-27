Trend Galeri Trend Magazin 71 yaşında kanserle savaşıyordu... Sihirli Annem'in 'Perihan Peri'si Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!

'Perihan Peri' karakteriyle 'Sihirli Annem'de yıldızı parlayan Gül Onat, pankreas kanserine yakalanmıştı. Zor günlerden geçen Onat son olarak, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:55
2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Geçen günlerde galası olan film, dizi oyuncularından Nevra Serezli, İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve daha birçok ismi bir arada toplamıştı.

Ancak Perihan Peri olarak hafızalara kazınan Gül Onat'ın galada olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

71 yaşındaki usta oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle galaya gelmediği öğrenildi. Geçen yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan Onat, tedavi gördüğünü söylemişti.

Gül Onat'ın hastanedeki son hali ortaya çıkmıştı.

Usta oyuncuya hayranlarından birçok 'geçmiş olsun' şeklinde yorumlar gelmişti.

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!
Gül Onat son olarak Instagram hesabı üzerinden sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Onat paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dostlar iki işlem gördüm şükür hepsi temiz çıktı şimdi zehirterapiye devam Sizleri bilgilendireceğim sürekli Hepiniz sağlıkla kalın." Ünlü oyuncuya sevenlerinden 'tebrikler' mesajı yağdı.

ACIMASIZ YORUMLARA İSYAN ETTİ!

Öte yandan pankreas kanseriyle savaşan Gül Onat, sosyal medya hesabından kendisine gelen acımasız yorumlara tepki göstermişti.

Onat Instagram hesabında bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah.

"ÇOK MU MUTSUZSUNUZ?"

Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz?

"VİCDANSIZ VE ZAVALLISINIZ"

Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."