71 yaşında kanserle savaşıyordu... Sihirli Annem'in 'Perihan Peri'si Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!
'Perihan Peri' karakteriyle 'Sihirli Annem'de yıldızı parlayan Gül Onat, pankreas kanserine yakalanmıştı. Zor günlerden geçen Onat son olarak, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:55