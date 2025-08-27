71 yaşında kanserle savaşıyordu... Sihirli Annem’in ’Perihan Peri’si Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!

"VİCDANSIZ VE ZAVALLISINIZ"

Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."