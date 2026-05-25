72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru’dan meydan okuyan sözler! “Taş gibiyim”

Nükhet Duru, geçtiğimiz akşam sezon finali ile Beyoğlu'ndaki mekanda sahne aldı. Duru, İstanbulluların rezervasyonları günler öncesinden doldurduğu gecede 'All That Jazz'dan 'Main Herr'e, 'Sevda'dan 'Canım Sevgilim'e uzanan zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede beyaz bir kostüm giyen ünlü sanatçı, aynı zamanda 72'nci yaş gününü de kutladı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan sanatçı, 'Gördüğünüz gibi maşallahım var, taş gibiyim' dedi. DURU'NUN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYAN BİR DİĞER KİŞİ EMEL SAYIN OLMUŞTU! Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı salladı. Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etti. Ünlü sanatçı, dostuna sadece kendi aralarında kullandıkları o çok samimi ve tatlı hitapla seslendi. Herkesin dikkatini çeken o paylaşımda Emel Sayın, şu notu düştü: 'Nünü'm iyiki doğdun, seni çok seviyorum' Magazin dünyasının renkli ve karmaşık atmosferinde bu samimi dostluklar, sektördeki rekabeti ve gerginliği yumuşatan değerli bağlar olarak öne çıkıyor. Ünlüler arasındaki bu güçlü dostluklar, hayranlarına da ilham veriyor ve magazinin sadece dedikodu ve skandallardan ibaret olmadığını gösteriyor. İşte ünlüler dünyasından öne çıkan dostluklar... Magazin dünyasının en yakın dostları olarak bilinen Seda Sayan ve Safiye Soyman arasında geçmişte yaşanan gizli bir kriz, Seda Sayan'ın bir programda ilk kez gün yüzüne çıktı. Instagram hesabında büyük bir temizliğe giderek sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakan Seda Sayan, bu kararının perde arkasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları yayında anlattı. 'SAFİYE'YE ANLATANA KADAR GÖBEĞİM ÇATLADI!' 'Sosyal medyada herkesi takipten çıktık. Bir tek Oğulcan kaldı. İlk bunalıma giren Safiye oldu. Ona 'Bu seninle ilgili değil, genel' dedim. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca paylaştıklarını görmüyorsun ya, morali bozuldu. 'Sen benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun' dedi.' 'SEVGİMİZİN ÖLÇÜSÜ LİKE MI?' 'Safiye ile çok yakın dostuz. Oğulcan onun elinde büyüdü. Yine de mesele likelamaya geldi. Likelamak hayatımıza ne kadar girmiş. Sevgimizin ölçüsü like mı ya?' Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor. YASEMİN ERGENE-MELİKE GÜNER 2006 yılında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Zenan rolüyle hafızalara kazınan Melike Güner, dizinin ardından da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, fırsat buldukça bir araya gelerek hasret gideriyor. Son olarak güneşli havayı değerlendiren ünlü isimler buluşarak keyifli anlar yaşadı. Yasemin Ergene'nin Instagram hesabından paylaştığı sürpriz kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşım, takipçilerden 'Yılların dostluğu hala aynı' yorumlarını alırken, çok sayıda beğeni de topladı. MUAZZEZ ERSOY-ESRA EROL atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ve Türk müziğin usta sesi Muazzez Ersoy, yılların eskitemediği dostluklar arasında yer almaya devam ediyor. İkili geçtiğimiz aylarda buluşarak samimi anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda. PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden. BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları. ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor. İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden. FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri. BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar. BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor. NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği. İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı. İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER... Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan Eda Ece - Şevval Sam Demet Akalın - Ebru Gündeş Bergüzar Korel - Esra Erol Zuhal Topal - İnci Türkay Danla Bilic - Cemal Can Canseven