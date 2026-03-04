73 kilo veren Işın Karaca bir deri bir kemik kaldı! Son hali korkuttu!

Işın Karaca, "Yetinmeyi Bilir Misin" şarkısıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve kariyeri boyunca adından söz ettirmiş başarılı sanatçılardan biri olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Karaca'nın değişimi çok konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan ünlü sanatçı, son haliyle adeta gündem oldu. Hızlı kilo kaybı sonrası görünümü hakkında yorumlar yapılırken, bazı takipçileri ise sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi.