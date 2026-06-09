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73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: “Herkes önündeki tabağı yesin”

Tam 73 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı Işın Karaca, son haliyle ilgili sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara daha fazla dayanamadı. Gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sert sözlerle karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 14:21
73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Işın Karaca, müzik dünyasının en sevilen sanatçıları arasında yer alıyor.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan Karaca, aynı zamanda görünümüyle de dikkat çekiyor.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Son aylarda verdiği 73 kiloyla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı, son olarak kendisine gelelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu.

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73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Karaca kendisine kötü yorum yapan kullanıcılara şu sözlerle seslendi:

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

"HERKES ÖNÜNDEKİ TABAĞI YESİN"

"Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince yerden yere vurmalarınız ancak sizin marifetiniz olur. Yok ağzı yok gözü yok kaşı... Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilemem mümkünse. Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni başınıza gelsin..." Ünlü şarkıcının ses getiren açıklamaları kısa sürede dikkat çekti.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Toplamda 73 kilo veren Karaca, zayıflama sırrıyla ilgili şunları söylemişti: "Tek öğün besleniyorum, eşim Can da 20 kilo verdi. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum hemen kesiyor"

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Geçtiğimiz aylarda "Tek öğün besleniyorum, çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum" diyerek zayıflama sırrını paylaşan ve toplamda 73 kilo veren ünlü sanatçı, bayram konserinden paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha odak noktası olmuştu.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Erimeye devam eden başarılı şarkıcının adeta kemiklerinin sayıldığı o son hali, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

ZARA

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: Herkes önündeki tabağı yesin

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...