73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: “Herkes önündeki tabağı yesin”

"HERKES ÖNÜNDEKİ TABAĞI YESİN"

"Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince yerden yere vurmalarınız ancak sizin marifetiniz olur. Yok ağzı yok gözü yok kaşı... Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilemem mümkünse. Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni başınıza gelsin..." Ünlü şarkıcının ses getiren açıklamaları kısa sürede dikkat çekti.