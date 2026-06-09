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73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: “Herkes önündeki tabağı yesin”
73 kilo vermişti, gelen eleştiriler bardağı taşırdı! Işın Karaca: “Herkes önündeki tabağı yesin”
Tam 73 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı Işın Karaca, son haliyle ilgili sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara daha fazla dayanamadı. Gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sert sözlerle karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 14:21