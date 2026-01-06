Trend Galeri Trend Magazin 74. yaş gününde vasiyet gibi sözler! İbrahim Tatlıses tek bir kalemde ilan etti: "Senden razıyım..."

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 74. yaş gününde öyle bir kutlama yaptı ki geceye sözleri damga vurdu! Çocukları ve torunlarıyla bir araya gelen ünlü türkücü, pastasını üflerken duygusal anlar yaşadı ancak asıl bomba etkisi yaratan anlar o paylaşımlarla geldi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:38
74 yaşına basan İbrahim Tatlıses, doğum gününü çocukları Melek Zübeyde, İdo, Elif Ada ve torunlarıyla kutladı. Pasta üfleyen Tatlıses, Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde için "Benim en merhametlim, iyi ki benim kızımsın" dedi.

İdo ve torunlarıyla olan fotoğrafının altına ise ünlü türkücü, "Oğlum İdom, ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun" notunu düştü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA İDO TATLISES'E ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ YİNE GÜNDEM OLMUŞTU!

İmparator" lakaplı usta sanatçı, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak göndermeli bir mesaj verdi. Tatlıses, paylaşımında "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Ünlü sanatçının bu sözleri, son günlerde aile içinde yaşanan tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı. Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ilişkilerinin gerildiği iddiaları gündemdeyken, İdo'ya övgü dolu mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ünlü türkücünün bu çıkışını "diğer çocuklarına mesaj mı?" sorusuyla tartışmaya yol açmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Ahmet Tatlses son olarak sosyal medya hesabında imalı bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

"İNSAN KENDİ DURUŞUNU KORUYACAK"

Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez."

VESAYET DAVASI AÇMIŞTI

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.

"SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR"

İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek,

"Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğu ve genel güvenliği tehlikeye soktuğu öne sürüldü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edildi.

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

"BİR EVLAT BABAYA BÖYLE YAPAR MI?"

Baba-oğul arasında yaşanan bu gerginliğin ardından İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir konserde de sessizliğini bozmuştu. Usta sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi. "Bir evlat babasına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini dile getiren Tatlıses, sahnede şunları söylemişti: "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek... İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz?

'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim."

BABASINA CEVABI GECİKMEDİ

İbrahim Tatlıses'in bu açıklamalarının hemen ardından Ahmet Tatlıses'in cevabı gecikmedi. Ahmet Tatlıses, sosyal medyada alıntıladığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti.

"SEN UNUTSAN DA BEN UNUTMAM"

Ahmet Tatlıses'in paylaşımında, "Ey Rabbim... Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum... Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin. Bak Yaradan ne diyor: 'Ne åh et, ne isyan et. Sen her şeyi ve herkesi bana havale et.. Sen unutsan da kanadının nerede kırıldığını ben unutmam!" ifadeleri yer almıştı.

OLAYLARIN KIVILCIMI ÇOK ÖNCE PARLAMIŞTI!

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

"BABAM BİR KARAR ALMIŞ SAYGI DUYUYORUM"

Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

Ayrıca, "Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

Sözlerine devam eden Ahmet Tatlıses, "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir" dedi.

"YÜKÜ AĞIR OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

Babasıyla bağının maddiyatla ölçülemeyeceğini de dile getiren Ahmet Tatlıses, "Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.