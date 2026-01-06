74. yaş gününde vasiyet gibi sözler! İbrahim Tatlıses tek bir kalemde ilan etti: "Senden razıyım..."

"BİR EVLAT BABAYA BÖYLE YAPAR MI?"

Baba-oğul arasında yaşanan bu gerginliğin ardından İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir konserde de sessizliğini bozmuştu. Usta sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi. "Bir evlat babasına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini dile getiren Tatlıses, sahnede şunları söylemişti: "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek... İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz?

'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim."