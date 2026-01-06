Trend
74. yaş gününde vasiyet gibi sözler! İbrahim Tatlıses tek bir kalemde ilan etti: "Senden razıyım..."
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 74. yaş gününde öyle bir kutlama yaptı ki geceye sözleri damga vurdu! Çocukları ve torunlarıyla bir araya gelen ünlü türkücü, pastasını üflerken duygusal anlar yaşadı ancak asıl bomba etkisi yaratan anlar o paylaşımlarla geldi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:38