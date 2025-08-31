Trend
77 yaşında kansere yenik düşmüştü! Anta Toros'un eşi de Türk tiyatrosunun usta isimlerinden çıktı: 43 yıl omuz omuza vermişler...
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Anta Toros, uzun süredir verdiği mide kanseri mücadelesini dün kaybetti. Vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı ve birçok isim sosyal medyadan taziye mesajlarıyla acılarını paylaştı. Ölümü kısa sürede duyulan Toros'un ardından, özel hayatı da mercek altına alındı. Üstelik öğrenildi ki, usta oyuncunun eşi de kendisi gibi Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biriydi. Bakın o isim ise kim çıktı...
Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:00