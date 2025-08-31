Trend Galeri Trend Magazin 77 yaşında kansere yenik düşmüştü! Anta Toros'un eşi de Türk tiyatrosunun usta isimlerinden çıktı: 43 yıl omuz omuza vermişler...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Anta Toros, uzun süredir verdiği mide kanseri mücadelesini dün kaybetti. Vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı ve birçok isim sosyal medyadan taziye mesajlarıyla acılarını paylaştı. Ölümü kısa sürede duyulan Toros'un ardından, özel hayatı da mercek altına alındı. Üstelik öğrenildi ki, usta oyuncunun eşi de kendisi gibi Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biriydi. Bakın o isim ise kim çıktı...

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:00
'Çocuklar Duymasın' ve 'Yarım Elma' gibi unutulmaz dizilerde rol alan Anta Toros, dün hayatını kaybetti.

Kamuoyuna paylaşılan vefat haberinde "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Geçen sene kansere yakalandığı öğrenilen 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybetmesi, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Anta Toros'un hayatını kaybetmesinin ardından, usta oyuncunun bilinmeyenleri ve özel hayatı da bir o kadar merak konusu oldu.

Meğer Türk tiyatrosunun usta isminin eşi de kendisi gibi oyuncu olan Misak Toros'un olduğu ortaya çıktı!

43 yıldır omuz omuza olan ve aynı yastığı baş koyan ikili, 2010 yılında Misak Toros'un ani kalp krizi geçirmesi sonucunda yarıda kalmıştı...

Ortaya çıkan bu bilgiden sonra birçok kullanıcı 'sonunda buluştular' ve 'sadece 15 yıl ayrı kaldılar' şeklinde yorumlarda bulundu.

Sanat dünyasında oldukça şaşırılan evlilik haberi sonrası da diğer usta isimlerin kimlerle akraba olduğu da merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ve duyunca şaşıracağınız akraba ola diğer isimler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci