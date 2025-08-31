77 yaşında kansere yenik düşmüştü! Anta Toros’un eşi de Türk tiyatrosunun usta isimlerinden çıktı: 43 yıl omuz omuza vermişler...

Sanat dünyasında oldukça şaşırılan evlilik haberi sonrası da diğer usta isimlerin kimlerle akraba olduğu da merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ve duyunca şaşıracağınız akraba ola diğer isimler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.