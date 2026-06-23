79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: “Bol bol…”

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.