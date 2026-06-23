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79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: “Bol bol…”
79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: “Bol bol…”
Türk tiyatrosunun 79 yaşındaki duayen ismi Ali Poyrazoğlu, tam 25 kilo birden vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Nişantaşı'nda objektiflere takılan usta sanatçı, mide ameliyatı iddialarına son noktayı koyarak bu büyük değişimi nasıl başardığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:56