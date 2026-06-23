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79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: “Bol bol…”

Türk tiyatrosunun 79 yaşındaki duayen ismi Ali Poyrazoğlu, tam 25 kilo birden vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Nişantaşı'nda objektiflere takılan usta sanatçı, mide ameliyatı iddialarına son noktayı koyarak bu büyük değişimi nasıl başardığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:56
79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaştı:

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79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not aldı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ...

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

Fit ve enerjik haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Karaduman, disiplinli yaşam tarzı ve düzenli koşu ile sağlıklı bir dönüşümü gözler önüne serdi.

79 yaşındaki ünlü tiyatrocu 25 kilo verdi, görenler tanımakta zorlandı! Zayıflama sırrını açıkladı: Bol bol…

EMRE KINAY 11 KİLO VERDİ

Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu.