Trend Galeri Trend Magazin 8 ay önce evlat acısıyla sarsılmıştı! Bülent Uygun kızının son anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu...

Eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Bülent Uygun, biricik kızı Almina Uygun'u şeker hastalığı nedeniyle 8 ay önce kaybetmişti. Babasına olan düşkünlüğü ile tanınan Almina'nın vefatının ardından zor günler geçiren Uygun, kızının son anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı...

Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:08
Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olduğu öğrenilen kızı Almina Tude Uygun, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

VEFAT HABERİ SPOR CAMİASINI YASA BOĞMUŞTU!

Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Almina, geçen yıl yaz aylarında şeker komasına girerek acil olarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek Nisan 2025'te hayata gözlerini yummuştu.

KIZININ ACISINI YÜREĞİNDE TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR!

Eski milli futbolcu ve deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, şeker hastalığı nedeniyle 8 ay önce kaybettiği kızı Almina Uygun'un acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor. Evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Uygun, kızının son anlarını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Şeker koması sonucu genç yaşta hayata veda eden Almina'nın ardından zor günler geçiren Uygun, sessizliğini bozarak o trajik anları paylaştı.

"GÖZLERİNİ KIPIRDATTI"

Acılı baba, kızının son anlarını anlatırken stüdyoda duygu seli yaşandı.Gözyaşları içinde evladının vedasını anlatan Uygun, "Tekirdağ'a gittim, Kelime-i Şehadet'ini getirttirdim. Yasin-i Şerif'i okuyarak ona dua ettim. Tekrar gözlerini açtı, tekrar gözlerini açtı derken gözlerini kıpırdattı, Akşam uçağına binerek, velhasıl döndüm Kayseri'ye..." diyerek yaşadığı tarifsiz kederi paylaştı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun'un vefatı, spor camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Uygun'un cenazesi Sapanca Rüstempaşa Camisine getirilmiş ve camii önünde vatandaşlara lokma dağıtılmıştı.

Burada baba Uygun ile yakınları taziyeleri kabul etmiş ve daha sonra ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Almina Tude Uygun, Sapanca Kemer Aile Mezarlığı'na defin edilmişti.

Cenazeye; aile yakınlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski Bakan İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eski futbolcular Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Yılmaz Vural TFF temsilcileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, spor camiasından yöneticiler, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar yoğun katılım göstermişti.

TFF VE SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da resmi internet sitesi üzerinden Almina Tude Uygun için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Cenazeye ünlü şarkıcı Alişan da katılmıştı. Ünlü teknik adamın üzgün olduğu gözlerden kaçmamıştı.

İşte cenazeden kareler!

