8 ay önce evlat acısıyla sarsılmıştı! Bülent Uygun kızının son anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu...
Eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Bülent Uygun, biricik kızı Almina Uygun'u şeker hastalığı nedeniyle 8 ay önce kaybetmişti. Babasına olan düşkünlüğü ile tanınan Almina'nın vefatının ardından zor günler geçiren Uygun, kızının son anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı...
Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:08