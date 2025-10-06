Trend
8 yıl önce en büyük acıyı yaşamıştı... İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek sızlatan sözler: "Ben hala ona aşığım"
8 yıl önce arabesk müziğin usta isimlerinden olan eşi İbrahim Erkal'ı kaybeden Filiz Erkal, sözleriyle yürekleri burktu. "Ben hala İbrahim'e aşığım" diyen Filiz Erkal, duygusal açıklamalarıyla herkesi hüzne boğdu.
Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:08