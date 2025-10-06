8 yıl önce en büyük acıyı yaşamıştı... İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek sızlatan sözler: "Ben hala ona aşığım"

"HALA İBRAHİM'E AŞIĞIM"

Erkal, "Asla! Ben hala İbrahim'e çok aşığım. Öyle bir şey düşünsem kendime ihanet etmiş gibi hissederim. Benim için o defter İbrahim'le açıldı ve kapandı. Aşk hala var ama sadece İbrahim'e. Elbette yeniden evlenen insanları yadırgamam ama benim tercihim bu." cevabıyla herkesin yüreğini burktu.