8 yıl önce en büyük acıyı yaşamıştı... İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek sızlatan sözler: "Ben hala ona aşığım"

8 yıl önce arabesk müziğin usta isimlerinden olan eşi İbrahim Erkal'ı kaybeden Filiz Erkal, sözleriyle yürekleri burktu. "Ben hala İbrahim'e aşığım" diyen Filiz Erkal, duygusal açıklamalarıyla herkesi hüzne boğdu.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:08
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmıştı.

Başını betona çarpan Erkal, beyin kanaması geçirmesi sonucununda hayatını kaybetmişti.

Eşinin vefatıyla sarsılan Filiz Erkal, bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

Son olarak Posta Gazetesi'ne röportaj veren Filiz Erkal, yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

8 yıl önce hayat arkadaşını kaybeden Filiz Erkal, "Yıllar geçti, çok güzel bir kadınsın. Hiç mi gönlünü çalmadı biri?" sorusuna yürek burkan bir cevap verdi.

"HALA İBRAHİM'E AŞIĞIM"

Erkal, "Asla! Ben hala İbrahim'e çok aşığım. Öyle bir şey düşünsem kendime ihanet etmiş gibi hissederim. Benim için o defter İbrahim'le açıldı ve kapandı. Aşk hala var ama sadece İbrahim'e. Elbette yeniden evlenen insanları yadırgamam ama benim tercihim bu." cevabıyla herkesin yüreğini burktu.

Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirmişti.

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

