8 yıl önce eşini kaybetmişti! Usta oyuncu Salih Kalyon'dan duygusal açıklamalar... "Onun acısıyla..."

'ÇOCUK TİYATROSU ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR KONU'

Geçen yıl Medea Material oyunundaki performansımla Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde dahil birçok ödül aldım. Oyun da aynı şekilde pek çok ödül töreninde karşılık buldu. Çok şey öğrendiğim bir oyun oldu. Keyifli bir süreç oldu benim için. Bu oyun anlaşılır mı diye endişem vardı, ama yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci herkes anlayacak özellikle gençler dedi.

5 yaşında tiyatroya gittim. "Bir Şeftali Bin Şeftali" diye oyundu. Çok sevdim. Oyun bitince anneme gidip ben şeftali olacağım dedim. Aradan yıllar geçti. O oyunu izlediğim yerde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroya başladım. 5 yıl orada oynadım. İlk tiyatro izlediğim sahneye oyuncu olarak çıktım. İdari görevim sebebiyle şunu söyleyebilirim Devlet Tiyatrosu olarak en önemsediğimiz konu çocuk tiyatrosu. Biz yarının seyircilerini yetiştirdiğime bilinciyle son üç yılda repertuvarımızı geliştirdik. Ne kadar küçük yaşta bu kültürü verirsek o kadar olumlu sonuç alırız. Dünyada örneği olan ama bizim geç kaldığımız bir projeyi daha hayata geçirdik. Bebek Tiyatrosu. 3 -24 ay arası bebeklerin anneleriyle gelip izleyecekleri 'Parla' diye bir oyun sahnelemeye başladık. Önceden çocuk oyununda mı oynayacağız diye bakılırdı. Ben, en iyi oyuncularımızın çocuk oyunlarında görev almaları gerektiğini düşünüyorum.