8 yıllık evlilik bitti sanılıyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırtan gerçek: Her şey o ülke vatandaşlığı içinmiş... 

8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları için magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, 2 ay önce boşandıkları açıklanan çift aslında hala evli. Peki, boşanmamanın arkasındaki asıl neden bakın neymiş…

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:10
'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

BOMBA İDDİA!

Evliliklerini sonlandırdıkları bilinen Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırttan bir iddia ortaya atıldı.

Bir televizyon programına çıkan Mehmet Üstündağ'in öne sürdüğü bilgiye göre ikili hala boşanmamış.

PORTEKİZ VATANDAŞLIĞI ALMAK İÇİN...

Üstündağ'ın iddiasına göre boşanmama sebebi Altan ve Akil'in Portekiz vatandaşlığı almak istemesi. Mehmet Üstündağ konuya dair şu ifadeleri kullandı: "200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar"

KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Öte ynadan Pelin Akil ve Anıl Altan geçtiğimiz günlerde kızları için bir araya gelmişti. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirmişti.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum almıştı.

